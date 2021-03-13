前空姐涉縱火燒夫辯稱僅點火是丈夫潑汽油 畫面拍下她買油

台中市李姓前空姐和楊姓丈夫感情不睦，兩人互控家暴並聲請保護令，前天兩人都被燒傷，並互控是對方潑汽油縱火造成，楊男全身受有80%二度灼傷，李女也受45%的三度灼傷，均未脫險。據了解，警方在案發現場找到裝汽油的塑膠瓶，並調閱監視器，有李女購買汽油的畫面，預計將李女以涉嫌殺人未遂罪，報請地檢署偵辦。

李女曾在臉書表示，她原是名空姐，後辭職改做網拍，2019在鳥社團認識了先生，兩人因為都喜愛電影和養鳥一見如故，但因她大丈夫7歲，遭公婆屢屢刁難，但先生很明理選擇了她，甚至被趕出家門，他們決定登記結婚，並搬出去買房同住。

但李女和楊男婚後卻因養鳥與生活瑣事爭吵不斷，去年7月至今警方已接獲5次報案，兩人並於今年2月24及27日各自聲請保護令，李女的保護令於3月4日核發，楊男的則於3月9日下來。兩人3月11日清晨吵架，李女涉嫌到住家附近加油站購買汽油，潑灑丈夫楊男，造成其全身80%二度灼傷，自己也受傷。

據了解，警方在案發現場找到裝汽油的塑膠瓶，並取得監視器畫面，李女於前天清晨5時許，帶著一瓶塑膠瓶，到住處附近加油站購買汽油後返家。當天清晨6時6分，台中市消防局隨即獲報，指一處社區大樓發生火警，李女與楊男雙雙灼傷。楊男全身有80%二度灼傷，恐面臨截肢命運；李女也受45%的三度灼傷，且集中在右側，燒傷從臉部到髋部，恐會毀容，目前送醫治療中，尚未脫離險境。