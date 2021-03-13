烏克蘭籍男進賣場拒戴口罩還推人 高市警送辦

新冠疫情肆虐下，全球民眾都戴起口罩自保，但仍有人不顧規定。圖為戴口罩示意圖。 新華社

高雄一名女子到連鎖賣場買東西，看到外籍男子未戴口罩好心提醒，卻反遭外籍男子怒罵，隨後女子拿手機要報警蒐證時，更被外籍男子推倒受傷，高雄警方依違反刑法傷害罪等送辦。

警方獲報，陳姓女子日前在高雄市前鎮區賣場購物時，發現有外籍男子未戴口罩並與友人逛賣場，當時陳女以英文勸導外籍男子要戴口罩，未料外籍男子以英文怒罵陳女，並說不需要戴口罩，陳女隨後拿出手機要蒐證，卻反遭外籍男子推開跌倒在地，手部因而受傷。

警方調閱相關監視器畫面，於昨天找到犯案的外籍男子，他稱不是故意要推倒陳女，只是想阻止對方拍攝。

警方依違反刑法傷害罪、公然侮辱罪、強制罪將全案函請高雄地檢署偵辦。

警方指出，這名男子是烏克蘭籍，來台灣工作。

前鎮警分局呼籲，防疫期間應依規定戴口罩，如果因公共場合戴口罩所衍生的爭執問題，盼雙方各退一步或撥打110報案專線，請求警方到場協助排解。