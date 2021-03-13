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影／9旬不老騎士忘記回家路 警查出他家在800公尺處

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

90歲的任老先生趁太太睡午覺時騎車出門散步，卻一時找不到回家的方向，因他說不出自家住址，無法為他指路的熱心民眾只好報警求助。員警透過警用系統獲知任老先生住處僅距離800公尺，他聽見員警提示路名，也立刻回答出正確的門牌號碼，因擔心其返家途中再次迷途，便讓任老先生搭乘警車，另由１名員警騎乘他的機車返家，任老先生的太太對於員警的協助，也相當感謝。

臺中市政府警察局第三分局東區分駐所警員張欽裕、文哿進，本月4日下午巡邏時，獲報前往東區進德路一帶協處迷失老人。經員警了解，任老先生騎車出門散步，卻一時找不到回家的路，他向路旁民眾問路，卻一下說振興路，一會兒說建成路，就是說不出自家住址。

警得知任老先生騎車前來，透過警用系統查詢車牌號碼，隨即得知其家中住址，讓旁邊關心的民眾也驚嘆：「好快（就查到了）！」員警以我問你答的方式向任老先生確認住址，他聽到自家路名，正確門牌號碼也立即脫口而出，讓員警篤定的說：「走，帶你回家！」

員警擔心任老先生途中走失，便讓其搭乘警車返家，他回到熟悉的家門口，開心地跟員警介紹：「這是我的家。」不久後任妻從家中走出，見到丈夫由員警送返家也相當訝異，原來任老先生雖已高齡90歲，除了有些重聽，平時身體相當硬朗，忘記自家在哪的狀況還是第一次發生，任妻對於熱心民眾及警方的協助。

90歲的任老先生趁太太睡午覺時騎車出門，找不到回家的方向，警透過警用系統獲知任老先生住處僅距離800公尺，協助不老騎士返家。圖／警方提供
90歲的任老先生趁太太睡午覺時騎車出門，找不到回家的方向，警透過警用系統獲知任老先生住處僅距離800公尺，協助不老騎士返家。圖／警方提供

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