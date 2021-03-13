影／老婦路倒脫臼嫌送醫麻煩 還請警確認雞蛋有沒有破

82歲林姓老婦日前外出後，因身體不適倒於路旁，警消人員獲報趕緊將她攙扶回住處，林婦堅稱自己沒事，不願配合送醫，還請警確認買回的雞蛋是否完好，警基於關心而留下，發現她不時露出痛苦的神情，經詢問林婦才表示腿部十分不適，警方趕緊再次通報救護人員，經就醫檢查發現已嚴重脫臼，所幸員警耐心開導，這才沒有錯失救護良機。

3月9日上午10時30分，台中市警二分局立人派出所警員吳明哲、周明儀，接獲消防通報，指稱家住北區北平路及文昌東二街路口附近的林婦外出買雞蛋後，因身體不適倒於路旁，鄰居發現後趕緊聯繫救護人員將她攙扶回住處。

由於家人都出門上班，只剩林婦一人在家，面對救護人員的耐心詢問，林婦堅稱自己沒有事情，毋須送醫，救護人員再三確認後只能先行離去；惟員警仍擔心林婦安全而留下來，發現林婦神情痛苦，且不時撫摸右腿，耐心詢問下，林婦才告知右腳十分疼痛、無法移動，警方趕緊再次聯繫救護人員到場；即使身體十分不適，林婦仍請員警確認其買回來的雞蛋是否完好，讓警方又好氣又好笑。