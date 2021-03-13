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影／老婦路倒脫臼嫌送醫麻煩 還請警確認雞蛋有沒有破

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

82歲林姓老婦日前外出後，因身體不適倒於路旁，警消人員獲報趕緊將她攙扶回住處，林婦堅稱自己沒事，不願配合送醫，還請警確認買回的雞蛋是否完好，警基於關心而留下，發現她不時露出痛苦的神情，經詢問林婦才表示腿部十分不適，警方趕緊再次通報救護人員，經就醫檢查發現已嚴重脫臼，所幸員警耐心開導，這才沒有錯失救護良機。

3月9日上午10時30分，台中市警二分局立人派出所警員吳明哲、周明儀，接獲消防通報，指稱家住北區北平路及文昌東二街路口附近的林婦外出買雞蛋後，因身體不適倒於路旁，鄰居發現後趕緊聯繫救護人員將她攙扶回住處。

由於家人都出門上班，只剩林婦一人在家，面對救護人員的耐心詢問，林婦堅稱自己沒有事情，毋須送醫，救護人員再三確認後只能先行離去；惟員警仍擔心林婦安全而留下來，發現林婦神情痛苦，且不時撫摸右腿，耐心詢問下，林婦才告知右腳十分疼痛、無法移動，警方趕緊再次聯繫救護人員到場；即使身體十分不適，林婦仍請員警確認其買回來的雞蛋是否完好，讓警方又好氣又好笑。

最終在員警與救護人員通力合作下，順利將林婦送上救護車，經就醫檢查發現腿部已有嚴重脫臼，休養1天後便無大礙；家屬事後表示，林婦的髖關節過去就曾有過手術，腿部不適的問題也困擾了20幾年，十分感謝員警的耐心及細心，這才能把握治療的黃金時機。

82歲林姓老婦日前外出路倒後，堅稱自己沒事，不願配合送醫，還請警確認買回的雞蛋是否完好，警基於關心而留下，經詢問林婦才表示腿部十分不適，警方趕緊再次通報救護人員，經就醫檢查發現已嚴重脫臼，所幸員警耐心開導，這才沒有錯失救護良機。圖／警方提供
82歲林姓老婦日前外出路倒後，堅稱自己沒事，不願配合送醫，還請警確認買回的雞蛋是否完好，警基於關心而留下，經詢問林婦才表示腿部十分不適，警方趕緊再次通報救護人員，經就醫檢查發現已嚴重脫臼，所幸員警耐心開導，這才沒有錯失救護良機。圖／警方提供

雞蛋 救護車

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