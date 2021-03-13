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高雄工安事故頻傳 勞工局加強突襲臨檢局長親自帶隊
高雄近來工安事件頻傳，勞工局長李煥熏昨午率隊預訂突檢三民區高雄風險工地，但幾乎同一時間，位在苓雅區一處工地竟同時間發生2起事故，造成一死一傷，始料未及。
高市勞工局意識到工安危虞，昨午安排突檢，由局長李煥熏率勞檢處到三民區一處建案工地執行安全突檢，共查出12處缺失，除對2項有立即危險之虞的工序要求停工。外牆施工架、2樓花台等多處未設置護欄等缺失，則依「職業安全衛生法」裁罰24萬元。沒想到，勞檢單位昨查三民區工地，幾乎同一時間，苓雅區另處工地卻發生工安事故。
李煥熏說，墜落災害是常見的職災事故，營造業重大職災比例更是各行業之冠，防不勝防，因此勞工局特別要針對施工架、高處作業、吊料及電氣使用等高危險作業，落實防災及安全巡檢管理，不能因趕工而忽略工安。
勞檢處表示，今年已到營造工地檢查1150場次，其中危及勞工生命安全重大缺失部分，停工處分20件、罰鍰28件，最常見重大缺失是高度2公尺以上作業勞工未使用安全帶、未設置護欄、護蓋及安全網。
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