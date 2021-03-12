名導蔡孟育爆糾紛被刀劃傷 鄰居依殺人未遂送辦

曾以布袋戲電影「聖石傳說」入圍金馬獎「最佳視覺特效獎」的導演蔡孟育，本月4日因與鄰居80歲陳翁糾紛，在住家準備開車外出時被陳持刀劃傷右手臂，所幸蔡孟育無大礙，警方獲報到場後，以殺人未遂罪嫌將陳翁移送新北地檢署進行複訊。

蔡孟育在2000年以執導布袋戲電影「聖石傳說」走紅，當時他耗資3億、費時3年才完成電影，不僅憑電影入圍金馬獎，票房更打敗當時同時上映的強檔動畫「玩具總動員２」，成為台灣少數首度上檔便擊敗好萊塢強片的本土電影。

蔡孟育與陳翁長期因故相處不睦，前陣子兩人又因停車問題發生口角衝突，疑似因此點燃糾紛導火線。4日上午8時許陳見蔡孟育準備開車外出，兩人互瞪了一眼，接著陳翁拿出放在口袋內的水果刀，朝蔡右手手臂劃了一刀，所幸僅輕輕劃過，傷口不深但長約7公分，民眾見狀趕緊勸阻兩人並報警。