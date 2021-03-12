竹南又查獲白牌車 載移工收100元被罰10萬

苗栗監理站稽查人員今天日上午會同苗栗縣警局在竹南超豐電子公司附近針對可疑車輛攔檢，發現銀色自小客車載1名外籍移工準備下車，經訪談，乘客坦承由超豐電子搭乘，付車資100元，白牌車司機辯稱是載朋友，堅決否認收費，仍被稽查人員識破，開出10萬元高額罰單。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，監理站平時都定期或不定期會同警察單位稽查違規白牌車，大多依民眾檢舉白牌車輛可能出沒地點、叫車平台等做為稽查目標。

她表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，依公路法第77條規定處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業的車輛牌照及汽車駕駛人駕照得吊扣4個月至1年或吊銷，未滿2年不得再請領或考領，有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將廢止營業執照，如此重罰是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。