愛女水壺遭同學下毒 受害者母親：揭露是告訴對方犯大錯

葉姓國二女生去年底因細故將硼砂水加入同班何姓女同學水壺，造成何女不適，何母揭露後，網友肉搜葉女及學校，何母強調要告訴涉案學生「真的做錯了」；嘉義市政府教育處呼籲民眾理性，勿造成學生二度傷害；檢察官也提醒，刺探他人個資屬公訴罪，本案還涉及兒少保護法，不可不慎。

嘉義地方法院今發出聲明，法官調查後認為依現有證據，葉姓等少年行為不符合殺人未遂要件，當庭已向被害人說明，但少年行為確實不當，故裁定保護處分，將交少年保護官輔導；另外，和解金額3萬元是當事人所提，經法官勸諭雙方後，少年家屬雖提高和解金額，但因差距過大破局，並非法官提出。

何姓女學生母親說，揭露本案目的是要告訴涉案學生「真的做錯了」，而且是很嚴重、傷害很大的錯誤，絕非法院開庭1次就結案，或律師簡單一句「開玩笑」、寫張悔過書就結束，必須真心誠意懺悔，她也呼籲大家不要再搜尋相關當事人資料，或作出任何不當言行舉止。

嘉義市教育處長林立生表示，本案行為人都未成年、涉案學生已轉學，教育處已要求加強相關學生輔導，學校輔導室也要追蹤評估，提供專業諮商，目前學生皆回歸正軌，盼社會給與空間，勿以訛傳訛。

臨床心理師林姿吟指出，校園霸凌可能讓孩子人際關係受影響，小孩可能對他人懷疑、缺乏信任感，家長、老師應持續關懷孩子並做心理諮商，必要時可考慮換個環境。