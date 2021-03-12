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大膽！蠢賊要教民代「政治智慧」索價30萬 結果GG

聯合報 / 記者林政忠／即時報導

「我願意教你增強政治智慧和企業家智慧的方法。」民進黨新北市議員張志豪今天中午收到一封掛號信，打開一看竟是勒索信，歹徒稱要教他政治智慧，索價30萬元，擺明是很低級的詐騙手法。寄件人自稱「高雄市民藍XX」，還附上銀行帳號、手機，張志豪立即向中和分局報案，「檢舉詐騙，人人有責」。

張志豪今天在臉書貼文，「原來政治智慧要價新台幣30萬？」提到他今天收到詐騙信，歹徒聲稱只要收到30萬匯款，就會教他增強政治智慧的方法，還警告他不可反悔、不可教別人，讓張志豪哭笑不得，這封信的政治智慧顯然很低。

張志豪貼文一出，許多黨公職表示有收過此信，台灣基進立委陳柏惟也留言，「已經有一拖拉庫的民代收到了」。

民進黨新北市議員張志豪今天中午收到一封詐騙信，揚言要教他「政治智慧」，索價30萬。圖／取自張志豪臉書
民進黨新北市議員張志豪今天中午收到一封詐騙信，揚言要教他「政治智慧」，索價30萬。圖／取自張志豪臉書

詐騙 民進黨

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