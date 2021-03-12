兩周前才傳死亡山難 屏風山又有女山友摔落步道骨折

花蓮屏風山域今天下午傳出山域事故，一名57歲鄧姓女山友隨隊入山，在步道2公里處摔落約50公尺斜坡，目前意識清醒，但右腹劇痛、左腳骨折。消防人員會同太管處等單位組成救援人員趕往，傍晚時已接觸到傷者，生命徵象穩定，左小腿骨折，包紮後將搬運下山。

花蓮縣消防局今天中午12時34分獲報，一支5男11女共16人的登山隊，今天中午11時53分入山後不久，其中一名來自高雄、57歲的鄧姓女山友在屏風山步道2公里處，不小心摔落約50公尺斜坡，意識清醒，但左腳骨折。

消防局第一大隊會同太魯閣國家公園管理處、保七第九大隊等單位救援。第一大隊副大隊長吳佳奇說，前後派出3梯次，包括14名警義消、保七大隊2名人員前往，第一梯次已接觸到傷者，評估傷勢認為生命徵象穩定，但左小腿開放性骨折，已作包紮，目前以捲式擔架固定，將先拉上步道，再以人力搬運下山，大約晚間10時至凌晨零時間可搬運到登山口。