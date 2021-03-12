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北市水利處技工清淤撈污機慘死 陳姓處長獲緩起訴

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市水利處齊姓技工去年8月在八仙抽水站執行清淤工作時不慎落水，抽水站4小時後才發現，立刻停止機組運轉搜救，2小時後潛水人員在水深3公尺處發現齊姓技工軀幹，其餘屍骸下落不明，事後水利處處長陳郭正遭控未考量技工職業安全，涉嫌違反職業安全衛生法及過失致死罪。士林地檢署偵結，認為陳與齊的家人達成和解，予以1年緩起訴處分。

2020年8月3日哈格比颱風外圍環流挾帶大量豪雨，造成大量樹枝及落葉堆積在北投區承德路七段的八仙抽水站攔污柵前進水池口，導致抽水站水位上升，北市工務局水利處緊急啟動抽水站3部抽水機機組及3部撈污機運轉。

緩起訴指出，當時水利處陳姓處長，沒有考量機械的掃除、上油、檢查、修理、調整可能有危害勞工可能，卻讓齊姓技工中午12點22分前往清除撈污機時，因未停止機器運轉，導致齊姓技工遭撈污機耙齒撞落攔污柵內，流入抽水井遭1號抽水機吸入，最後遭抽水馬達葉片多重切割死亡。

事後陳姓處長與齊姓妻子達成和解，願意賠償其損害，齊姓妻子也不願提告，士林地檢署偵結，予以陳姓處長緩起訴處分。

水利處齊姓技工清除撈污機時遭撈污機耙齒撞落攔污柵內，身體遭抽水馬達葉片多重切割死亡。記者蔡翼謙／翻攝
水利處齊姓技工清除撈污機時遭撈污機耙齒撞落攔污柵內，身體遭抽水馬達葉片多重切割死亡。記者蔡翼謙／翻攝

八仙 北市 哈格比颱風

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