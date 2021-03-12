恐罰千倍！新北業者收1萬5違法清運遭逮 最高罰1500萬

新北塭仔圳重劃區的路邊昨遭棄置大量裝潢廢棄物，新北環保局環境稽查重案組調查發現為郭姓裝潢業者所為，郭姓業者坦承以1萬5000元協助清運廢棄物。新北環保局指出，郭已違反廢棄物清理法第46條第4款規定，最高可面臨5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元罰金。

塭仔圳內的泰山區新生路171號，昨在被發現有大量裝潢廢棄物，環境稽查重案組員前往發現該地無可疑人車，無直接拍攝棄置點監視器，因此逐一破袋找到裝潢圖說、估價單及出貨單等證物，最終鎖定姓裝潢業者涉有重嫌。

環境稽查重案組與林口分局找上郭姓業者，郭坦承他從事建材買賣，運送建材後常有工地師傅委託協助載運廢棄物，因此以每米袋100元價格協助清運，知道沒有廢棄物清除許可文件是違法，卻為了協助下游廠商才會清運。

環保局說，以現場清運量，若原委託業者找來合法清運業者，支付的費用可能不到1萬元，但可能貪圖方便請郭姓業者順便清運，才支付1萬5000元清運費，卻是違法行為。

環保局指出，郭姓業者也找上合法的廢棄物清除處理業者，約定要把該廢棄物清除完畢。目前塭仔圳重劃區推動正如火如荼展開，不允許任何不肖業者假藉搬遷、整建之名，隨意棄置廢棄物。