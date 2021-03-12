高雄建築工地意外 2工人同時分2處受傷

高 高雄苓雅區工地意外，警、消搶救傷者。記者林保光／翻攝 雄市苓雅區某大樓建築工地，今天下午同工地、同時間發生2起工安意外，造成2名工人分別手、腳受傷，其中1名工人當時在電梯井施工，不慎由地下2樓跌落地下3樓，右腳骨折，卻在警、消趕去救人的同時間，另名工人又在同建地遭石板夾傷手臂，2人送醫治療，暫無生命危險。

據了解，這處建築工地在苓雅區福德三路與武漢街口，今天下午2點30分許，先是1名包商工人曾姓男子（67歲）在電梯井施工，疑不慎在支撐架上踩空，由近地下2樓的高度摔落地下3樓，右腳疑骨折，意識清楚，工人向119求救，救護車抵達時，工地另處又發生意外。