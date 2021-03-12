快訊

評／醫護現場的恐懼：台灣為何常發生「醫療暴力」？

與趙少康結盟分拚主席、總統？江啟臣回應了

高雄建築工地意外 2工人同時分2處受傷

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄苓雅區工地意外，警、消搶救傷者。記者林保光／翻攝
高雄苓雅區工地意外，警、消搶救傷者。記者林保光／翻攝
雄市苓雅區某大樓建築工地，今天下午同工地、同時間發生2起工安意外，造成2名工人分別手、腳受傷，其中1名工人當時在電梯井施工，不慎由地下2樓跌落地下3樓，右腳骨折，卻在警、消趕去救人的同時間，另名工人又在同建地遭石板夾傷手臂，2人送醫治療，暫無生命危險。

據了解，這處建築工地在苓雅區福德三路與武漢街口，今天下午2點30分許，先是1名包商工人曾姓男子（67歲）在電梯井施工，疑不慎在支撐架上踩空，由近地下2樓的高度摔落地下3樓，右腳疑骨折，意識清楚，工人向119求救，救護車抵達時，工地另處又發生意外。

另1名工人劉姓男子（69歲）在1樓鋪石材，左手掌不慎遭石材壓傷，意識清楚，全由救護車送國軍高雄總醫院急救，無生命危險。

發生工人跌落的電梯井工地。圖／讀者提供
發生工人跌落的電梯井工地。圖／讀者提供

救護車 建築 電梯

延伸閱讀

搶攻櫻花季粉紅商機 高雄迪士尼日、主題房及櫻花餐登場

高雄槍聲不斷管碧玲扯侯友宜 國民黨：數學不好別添亂

高雄空氣品質拉警報 啟動大型污染源減排

藍批高雄慶記之都 徐國勇：犯罪有下降

相關新聞

父母離家失聯！兒急報警 今望高寮尋獲已成遺體

台中市民陳姓夫妻，昨天離家後，就失去蹤跡，經兒子向市警六分局報案，經警方調閱相關監視器，發現陳的車子出現在南屯區望高寮附...

7天內2起！國姓交流道「橋聳雲天」景點再傳墜橋意外

南投縣國姓鄉國道6號國姓交流道「橋聳雲天」景點，驚傳今天中午11時許在鄰近的同一地點，又有1名51歲王姓男子從高約70公...

北市水利處技工清淤撈污機慘死 陳姓處長獲緩起訴

台北市水利處齊姓技工去年8月在八仙抽水站執行清淤工作時不慎落水，抽水站4小時後才發現，立刻停止機組運轉搜救，2小時後潛水...

恐罰千倍！新北業者收1萬5違法清運遭逮 最高罰1500萬

新北塭仔圳重劃區的路邊昨遭棄置大量裝潢廢棄物，新北環保局環境稽查重案組調查發現為郭姓裝潢業者所為，郭姓業者坦承以1萬50...

蓄水池施工不當？萬丹3名工人送醫 相關單位啟動調查

屏東萬丹一處建築工地今天上午傳出工安意外，3名工人進入密閉式蓄水池內油漆，疑似水池內空氣不流通，加上濃密的油漆味，造成3...

台中公車追撞貨櫃車 司機推給乘客：按下車鈴致分心釀禍

台中市梧棲區大智路二段今天下午2時許發生一起雙節公車追撞貨櫃車事故，車上乘客受到驚嚇，所幸沒有人受傷。整起事故有待警方調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。