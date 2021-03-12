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蓄水池施工不當？萬丹3名工人送醫 相關單位啟動調查

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東萬丹一處建築工地今天上午傳出工安意外，3名工人進入密閉式蓄水池內油漆，疑似水池內空氣不流通，加上濃密的油漆味，造成3人癱軟在水池內，其他工人見狀立即通報，警消隨即到場就援，並將人送醫，所幸，3人意識清楚，並無生命危險。詳細事故原因，目前屏東縣政府勞動暨青年發展處，已通報相關單位深入調查。

屏東萬丹位於保惠街上一處建築工地，今天上午9時許，發生工安意外，3名工人進入建物一樓密閉式蓄水池內油漆，疑似水池內空氣不流通，加上濃密的油漆味，造成3人癱軟在水池內，其他工人見狀，立即通報警消救援。消防人員獲報到場，立即相3人救出。

據了解，該密閉式蓄水池，高度約3公尺左右，空間約4坪左右，出口僅能讓1人通過，事發當時3人皆倚靠在牆面等待援，消防人員到場，先入內透過階梯協助受困三人離開水池，後由外部消防人員，攙扶至擔架隨即送醫。

送醫3人分別為，32歲劉姓男子送往屏東基教醫院，除汙後，出院返家休養；24歲的劉姓男子，同樣送屏基除汙，後轉往高醫治療；42歲的吳姓男子，則送往潮州安泰醫院，仍在治療當中，三人皆意識清楚，並無生命危險。

屏東縣政府勞動暨青年發展處表示，事發第一時間，已按程序通報勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心。由於3人施工區域屬局限空間及缺氧作業場所，南區職業安全衛生中心將針對是否有工安疏失深入調查。

消防人員到場，先入內透過階梯協助受困三人離開水池，後由外部消防人員，攙扶至擔架隨即送醫。記者陳弘逸／翻攝
消防人員到場，先入內透過階梯協助受困三人離開水池，後由外部消防人員，攙扶至擔架隨即送醫。記者陳弘逸／翻攝
消防人員到場，先入內透過階梯協助受困三人離開水池，後由外部消防人員，攙扶至擔架隨即送醫。記者陳弘逸／翻攝
消防人員到場，先入內透過階梯協助受困三人離開水池，後由外部消防人員，攙扶至擔架隨即送醫。記者陳弘逸／翻攝
對意外發生經過及原因，現場工地負責人不願多談。據了解，意外發生地點在1樓，當時疑似在做防水工程，為何會出狀況，勞檢單位也將深入調查，目前現場施工已暫停。 記者陳弘逸／攝影
對意外發生經過及原因，現場工地負責人不願多談。據了解，意外發生地點在1樓，當時疑似在做防水工程，為何會出狀況，勞檢單位也將深入調查，目前現場施工已暫停。 記者陳弘逸／攝影
消防人員到場，先入內透過階梯協助受困三人離開水池，後由外部消防人員，攙扶至擔架隨即送醫。記者陳弘逸／翻攝
消防人員到場，先入內透過階梯協助受困三人離開水池，後由外部消防人員，攙扶至擔架隨即送醫。記者陳弘逸／翻攝

屏東縣政府 工安

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