影／行車糾紛竟拳腳、鋁棒互K 所長霸氣要2男面壁罰站

新竹縣竹北市中正東路昨天晚間發生2名年約25歲的男子當街大打出手，事發原因竟只是因為切車道起糾紛，雙方爆發口角、肢體衝突，警方將2人帶回派出所後，所長聽聞雙方竟為小事拳腳相向、甚至拿武器，當場將2人上銬，還命「面壁思過」，警詢後以違反社維法送辦。

據了解，衝突經過是駕駛紅車的男子將車臨停路旁，後方白車駕駛正要閃紅車超車時，紅車卻突然向外側切車道，引起白車駕駛不滿狂按喇叭，紅車駕駛疑似也不爽白車，雙方都下車理論，隨即就爆發口角。

白車男質疑紅車未注意後方就切車道，害他差點撞上，沒想到口角中突然2人就打了起來，2人還互抓衣領宛如在摔角，衝突之中紅車男以拳頭朝白車男頭上掄去，白車男則從車上拿來1支鋁球棒，不停朝紅車男頭部揮去，敲得鏘鏘作響，看得後方其他路過民眾目瞪口呆。

員警獲報騎機車趕往現場，2男都互指對方不是，警方只好先將2人帶回派出所釐清；但在所內，2人還怒目相視，一度想在派出所內起衝突，三民所長黃子軒一怒之下乾脆將2人都上銬，要求他們「去面壁思過罰站！」，2人才乖乖配合員警，但都要求對對方提告傷害。

不過有竹北警分局的警員就私底下表示，三民所長黃子軒的面壁處罰方式非常有效，過去也數次有青少年衝突被帶回派出所內，所長也是用同樣方式要當事人好好反省，不過目的其實也是透過面壁讓當事人冷靜情緒，避免進一步衝突、誤事。