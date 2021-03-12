見男網友「武德」前要先買遊戲點數 22歲男子險遭詐
陳姓男子在遊戲平台認識一名化名「武德」的網友，雙方相處良久後，對方聲稱要陳男購買25000元遊戲點數才與他見面，幸好陳在超商購買大面額點數時，巡邏警見他神色怪異攔阻，保住他的血汗錢。
三民二分局表示，陳男（22歲）在遊戲平台認識一名化名「武德」的網友，雙方相處一段時日後，陳男動心想與對方見面，便從中部驅車南下，到達高雄某咖啡廳碰面，不料對方卻稱要陳見面前，先購買25000元的遊戲點數，並翻拍序號，證明陳的真心。
陳男不疑有他下，到超商門市購買點數，幸好遇上三民二警分局覺民所巡邏警員及時察覺異狀，合力勸阻陳男購買大面額遊戲點數。警方一方面耐心安撫陳的情緒，突破陳的心防，一方面又向他解釋常見詐騙手法，終於讓他瞭解深陷詐團陷阱。
三民二分局也呼籲，網路交友陷阱多，涉及金前務必再三確認及撥打165反詐騙電話查證。另外，詐騙手法多樣，遇上要監管帳戶、網路分局重複扣款誤植，或是購買大面額遊戲點數，應落實查證報案，守護自身財產安全。
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