見男網友「武德」前要先買遊戲點數 22歲男子險遭詐

陳姓男子在遊戲平台認識一名化名「武德」的網友，雙方相處良久後，對方聲稱要陳男購買25000元遊戲點數才與他見面，幸好陳在超商購買大面額點數時，巡邏警見他神色怪異攔阻，保住他的血汗錢。

三民二分局表示，陳男（22歲）在遊戲平台認識一名化名「武德」的網友，雙方相處一段時日後，陳男動心想與對方見面，便從中部驅車南下，到達高雄某咖啡廳碰面，不料對方卻稱要陳見面前，先購買25000元的遊戲點數，並翻拍序號，證明陳的真心。

陳男不疑有他下，到超商門市購買點數，幸好遇上三民二警分局覺民所巡邏警員及時察覺異狀，合力勸阻陳男購買大面額遊戲點數。警方一方面耐心安撫陳的情緒，突破陳的心防，一方面又向他解釋常見詐騙手法，終於讓他瞭解深陷詐團陷阱。