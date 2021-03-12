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中市公車引擎起火！警消急救援 司機機警疏散乘客並滅火
台中客運公車201路司機，今天中午駕公車載乘客行經台中路等紅燈時，引擎處突然起火燃燒，機警的司機馬上開車門疏散車上乘客，司機以滅火器將火勢撲滅，警義消趕到時，公車司機已將火撲滅，警消未出水，起火原因由警方了解中。
台中市消防局今天中午11時16分，接獲民眾報案，指出台中市東區台中路發生火燒公車，
立即派遣信義分隊，出動消防車3輛、救護車1輛、消防人員11名，由小隊長王朝弘帶隊前往搶救。
小隊長王朝弘5分鐘後抵達，回報稱，現場為1輛行駛中客運於停等紅燈時，後方忽然起火燃燒，司機獲知後立即開車門並疏散車上民眾，警消人車到場時，客運司機已先行用滅火器將火勢撲滅，未出水，財物損失3千元，無人員傷亡。
現場為台中客運公車(201路)，引擎處起火燃燒，燃燒面積約0.5平方公尺，後續交由轄區員警及大隊火調人員處理。
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