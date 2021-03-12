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台南75歲阿嬤騎單車出門運動迷途 暖警費功夫護送返家

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市75歲楊姓阿嬤家住安南區，前天上午騎腳踏車出門運動，沒想到騎著騎著就迷路了，便一路騎到下午，騎到南區新都路的回收場，民眾發現後報案，市警六分局鹽埕派出所據報到場，她自稱住在安順國小旁，員警開了10多公里車程抵達現場，阿嬤猛搖頭說不對，途間好不容易喚起記憶，找到回家的路，原來是在和順國小旁，員警費了一番功夫，終於將她安全護送返家。

第六分局鹽埕所警員葛祐豪、許智豪前天下午2時至4時擔服巡邏勤務，經勤務指揮中心通報有名迷途老人找不到回家的路。兩人到場了解，發現75歲住在安南區的楊姓阿嬤，早上騎腳踏車出門想在住家附近運動，沒想到騎著騎著就迷路了，便一路騎到下午，騎到南區新都路的回收場來了，幸好有路過的民眾覺得阿嬤好像迷路了，便打110報案。

葛、許到場詢問，阿嬤稱自己住在安順國小旁，因怕家人發現也不肯提供電話給警方，兩警決定將腳踏車放進巡邏車後，親自送阿嬤返家。沒想到兩警開了半小時、10多公里車程到安順國小後，阿嬤眉頭深鎖表示，這裡看起來很陌生，應該不是她家附近。

兩警決定去安順所詢問，是否有迷途老人的相關紀錄，未料巡邏車開著開著，阿嬤忽然指著道路「想起來了」，便一路報路，總算將阿嬤安全送返家中。原來阿嬤是住在和順國小旁，而非安順國小，兩警費了一番功夫終於送她返家。

警方提醒，民眾若家中有上了年紀的長輩，可至區公所申請愛心手鍊，上頭會註明長輩所屬分局及電話，以利走失時快速找到家屬。

台南市警六分局鹽埕派出所兩警費了一番功夫，終於送阿嬤返和順國小旁家中。記者邵心杰／翻攝
台南市警六分局鹽埕派出所兩警費了一番功夫，終於送阿嬤返和順國小旁家中。記者邵心杰／翻攝
楊姓阿嬤前天上午騎腳踏車出門運動，沒想到騎著騎著就迷路了，便一路騎到下午，騎到南區新都路的回收場，被民眾發現後報警。記者邵心杰／翻攝
楊姓阿嬤前天上午騎腳踏車出門運動，沒想到騎著騎著就迷路了，便一路騎到下午，騎到南區新都路的回收場，被民眾發現後報警。記者邵心杰／翻攝

阿嬤 腳踏車 愛心

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