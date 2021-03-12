7天內2起！國姓交流道「橋聳雲天」景點再傳墜橋意外

南投縣國姓鄉國道6號國姓交流道「橋聳雲天」景點，驚傳今天中午11時許在鄰近的同一地點，又有1名51歲王姓男子從高約70公尺的高架橋，墜橋身亡，埔里分局表示，王男所駕駛的轎車就停在國姓交流道匝道旁，目前正與國道警察隊封鎖現場進行調查中，警方指出，7天內同一地點已連奪2命。

埔里分局表示，國道6號國姓高架路段，本月6日下午才驚傳有民眾墜橋意外，陳屍於縣府施工的「綠雕公園」內，死者所駕駛的轎車，就停在國姓交流道匝道接近主線的路旁，研判由高處墜落身亡，沒想到今天中午12點多，又有民眾發現1名王姓男子陳屍在同一地點附近，與上次意外地點相距不到100公尺。

警方趕赴現場發現60年次的王姓男子留有遺書、親友聯絡方式及身分證明，遺書中寫道「一生犯錯太多，對不起大家，走不出來，一走了之，慚愧，希望下輩子能還債！對不起！」等字樣…，並表示遺體儘速火化，喪禮從殮不做大，不祭拜不入塔骨灰不留…。

警方指出，已緊急通知家屬友人前來相認，進一步查對死者身分，並進一步了解死者輕生的原因，並呼籲自殺不能解決問題，針對同一地點近來頻頻發生墜橋意外，將要求警力巡邏及監控，以降低事故的再發生。