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東沙島海域查獲163萬多包疑偽冒中國菸 市值上億

中央社 / 記者侯文婷高雄12日電

海洋委員會海巡署南部分署第五岸巡隊今天表示，6日在東沙島西方海域查獲多哥共和國籍雜貨輪載運163萬多包疑偽冒中國菸，市值新台幣上億元，全案交由高雄市政府財政局裁罰。

海巡署表示，6日下午5時會同新北市政府警察局刑事警察大隊等單位查獲大量私菸，船艙內發現大量太空袋內裝滿「紅塔山」等10款中國製菸品，經詢問緬甸籍船長稱，菸品從柬埔寨載運出港後預計運往台灣。

海巡署說，9日上午9時許雜貨輪在海巡艦艇「高雄艦」戒護下返回高雄港，經海巡人員著防疫裝備，查驗船上2名中國籍及10名緬甸籍船員身分後，清艙檢查船隻。

經查船艙內共查獲295袋太空袋，共裝有中國製菸品163萬7200包，換算市值達1億1000萬餘元，但這批私菸經初步認定疑偽冒品牌假菸，由專案小組持續追查。

海巡署 私菸

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