飄逸安全帽扣太喜感…遭取締還大讚警照片拍太好「想裱框留念」

屏東潮州一名28歲李姓男子月前騎著機車，遭員警拍下他未扣安全帽的背影，並依法開罰。事後李男收到罰單又驚又喜，看著罰單照片安全帽扣帶左右隨風飄逸的喜感瞬間，便在臉書發文大讚「鴿子（警察）拍照技術不錯」。李男還說，若警方提供照片原檔讓他「護貝加錶框」留念，就捐出與罰款同額的500元給急難救助金。

李男回顧，2月27日上午10時許，騎著機車想要前往超市買吐司，豈料，行經潮州鎮盧山路時，因忘了扣安全帽，在不知情的情況下，被路旁取締的員警拍下，直到3月9日收到罰單時才得知遭開罰。

收到罰單的當下，李男原以為是機車後方的箱子過大被罰，仔細看才發現，因未扣安全帽被罰。李男表示，並不在意被罰500元，而是警方竟然能清楚拍到帽帶飛揚的俏皮模樣，令他當下覺得相當逗趣。

李男還將罰單貼上臉書表示，「鴿子（警察）拍照技術不錯」，他還說，罰單上的照片很有紀念價值，甘願讓500元罰金當繳給國庫當攝影費，此外，若警方願意提供照片原檔讓他護貝加錶框留念，就捐出與罰款同額的500元給潮州鎮公所的急難救助金。

根據「道路交通管理處罰條例」，第31條第6項規定，機器腳踏車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，可處駕駛人500元罰鍰。

李男的貼文也引起網友熱議紛紛留言表示，「這背影很可以哈哈哈」、「這風景照吧」、「這張照片 值$500」、「還有景深真強」，「淺景深 錢警伸」。