聽新聞
test
0:00 / 0:00
飄逸安全帽扣太喜感…遭取締還大讚警照片拍太好「想裱框留念」
屏東潮州一名28歲李姓男子月前騎著機車，遭員警拍下他未扣安全帽的背影，並依法開罰。事後李男收到罰單又驚又喜，看著罰單照片安全帽扣帶左右隨風飄逸的喜感瞬間，便在臉書發文大讚「鴿子（警察）拍照技術不錯」。李男還說，若警方提供照片原檔讓他「護貝加錶框」留念，就捐出與罰款同額的500元給急難救助金。
李男回顧，2月27日上午10時許，騎著機車想要前往超市買吐司，豈料，行經潮州鎮盧山路時，因忘了扣安全帽，在不知情的情況下，被路旁取締的員警拍下，直到3月9日收到罰單時才得知遭開罰。
收到罰單的當下，李男原以為是機車後方的箱子過大被罰，仔細看才發現，因未扣安全帽被罰。李男表示，並不在意被罰500元，而是警方竟然能清楚拍到帽帶飛揚的俏皮模樣，令他當下覺得相當逗趣。
李男還將罰單貼上臉書表示，「鴿子（警察）拍照技術不錯」，他還說，罰單上的照片很有紀念價值，甘願讓500元罰金當繳給國庫當攝影費，此外，若警方願意提供照片原檔讓他護貝加錶框留念，就捐出與罰款同額的500元給潮州鎮公所的急難救助金。
根據「道路交通管理處罰條例」，第31條第6項規定，機器腳踏車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，可處駕駛人500元罰鍰。
李男的貼文也引起網友熱議紛紛留言表示，「這背影很可以哈哈哈」、「這風景照吧」、「這張照片 值$500」、「還有景深真強」，「淺景深 錢警伸」。
潮州警分局表示，若民眾想索取照片原檔，可直接至分局提出申請，同時也呼籲民眾，騎乘機車務必確實戴好安全帽，才能達到防護功效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言