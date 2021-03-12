雪隧龜速車示警上路 1.8萬輛車遭秀車號 這兩處最常被抓

為有效提醒國道5號雪山隧道在正常車流下低於最低速限行駛慢速車，高速公路局已於去年底在雪山隧道北向路段試辦慢速車示警系統。高公局今天說，啟用至今，累計慢速小型車警示約1.8萬輛次，同輛車被偵測為慢速車兩次以上車輛約1500輛，慢速車則主要分布地點在19K及20K等兩處，將持續顯示路隊長車號。

高公局說，雪隧最低速限70公里/小時，小型車（大客車）需保持50（100）公尺以上行車安全間距，塞車時仍須保持20公尺間距。另該慢速車示警系統不作執法取締，在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限行駛之車輛，將違反「高速公路及快速公路交通管制規則」第5條規定，若遭國道公路警察局取締，將依「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第1款，處以新台幣3000到6000元罰鍰。

高公局說，為加強提醒國5雪山隧道在正常車流下低於最低速限行駛慢速車，去年12月30日於雪山隧道北向路段試辦慢速車示警系統，啟用至3月1日約兩個多月，累計慢速小型車警示約1.8萬輛次，並持續分析慢速車對車流影響態樣，透過資訊可變標誌顯示慢速車之部分車號，提醒該車輛駕駛人在速限範圍內加速行駛，不要當路隊長。

高公局說，雪隧周日及連假交通旅次需求遠大於容量，另因隧道內禁止變換車道，故慢速車對於車流續進影響甚鉅。尖峰時段如出現慢速車，將造成車速急遽下降、通過流量降低，壅塞車流不易紓解，將使壅塞延時拉長。離峰時段如出現慢速車路隊長，亦將可能引發後方壅塞情形。

高公局表示，該試辦案自去年12月30日起啟用，於國5雪山隧道北向約19K（彎道段）、20K（直線段）及27K（入口段）等三處外側車道設置偵測設備。當偵測到車速低於65公里/小時，與前車間距超過100公尺（春節假期前2月3日起由原120公尺調整為100公尺）的慢速小型車，於下游之資訊可變標誌顯示該車輛車號後四碼，提醒該部車輛駕駛加速行駛。

高公局說，試辦系統車流資料統計至3月1日，相關統計數據如下：

一、春節假期平均每日約顯示700到720輛慢速小型車（較平常日增加3.3倍）、和平假期每日約480到520輛（較平常日增加2.3倍）、元旦假期每日約180到220輛、周日每日約350到370輛（較平常日增加1.7倍）、平常日則約200到220輛。

二、原間距120公尺偵測到慢速車輛次佔整體車流比例平日約0.5%、周日約0.7%、元旦期間約0.6%，間距調整為100公尺後，平日約1%、周日約1.8%、春節假期約2.21%、和平假期約1.42%，顯示增加比例約2到2.5倍。

三、慢速車主要分布地點在19K及20K等兩處，約佔慢速車的88到92%。主要集中於壅塞時段，平日為下午至傍晚、連續假期或周休則從中午至晚間。