台南民宅火警夫妻被燒成焦屍 屋主是清潔隊員

台南市佳里區民宅火警造成屋主夫妻燒成焦屍，房子及戶外2部貨車及1部機車全毀，死者是屏東里港公所清潔隊員通勤上班，太太在賣椰子，平日夫妻住在這處平房，子女在外讀書，初步未發現外力介入，因屋外設有小神壇拜拜，是否電線走火或其他原因，正由火調人員調查中。

火警發生在今天清晨兩點多，經過的民眾發現時，距離約有200公尺，但已經看到很明顯的火光，消防人員趕到時，已陷入一片火海，先在房間找到疑似女性死者焦屍，隨後又在廚房灶台下發現疑點男性死者焦屍（體型較大），但因燒毁的難辨，還要進一步驗屍才能夠確認。

據了解，楊姓屋主和李姓妻子，育有一兒一女，都在外地讀書，李女前段婚姻還有2個女兒，但沒有住在一起，警方通知李女母親及子女趕回指認及處理。