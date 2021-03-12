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台南民宅火警夫妻被燒成焦屍 屋主是清潔隊員

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市佳里區民宅火警造成屋主夫妻燒成焦屍，房子及戶外2部貨車及1部機車全毀，死者是屏東里港公所清潔隊員通勤上班，太太在賣椰子，平日夫妻住在這處平房，子女在外讀書，初步未發現外力介入，因屋外設有小神壇拜拜，是否電線走火或其他原因，正由火調人員調查中。

火警發生在今天清晨兩點多，經過的民眾發現時，距離約有200公尺，但已經看到很明顯的火光，消防人員趕到時，已陷入一片火海，先在房間找到疑似女性死者焦屍，隨後又在廚房灶台下發現疑點男性死者焦屍（體型較大），但因燒毁的難辨，還要進一步驗屍才能夠確認。

據了解，楊姓屋主和李姓妻子，育有一兒一女，都在外地讀書，李女前段婚姻還有2個女兒，但沒有住在一起，警方通知李女母親及子女趕回指認及處理。

初步研判有可能是電線走火等因素，加上已是深夜起火在睡夢中來不及逃生，屋主有被濃煙嗆醒但屋內都是濃煙又黑漆漆一片，逃生不及，初步沒有發現有其他外力介入，火調人員還在現場了解中。

台南佳里塭內里一棟平房民宅火警，造成夫妻兩人被燒成焦屍。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里塭內里一棟平房民宅火警，造成夫妻兩人被燒成焦屍。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里塭內里一棟平房民宅火警，火勢猛烈，夫妻來不及逃生被燒成焦屍。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里塭內里一棟平房民宅火警，火勢猛烈，夫妻來不及逃生被燒成焦屍。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里塭內里一棟平房民宅火警，火勢猛烈，夫妻來不及逃生被燒成焦屍。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里塭內里一棟平房民宅火警，火勢猛烈，夫妻來不及逃生被燒成焦屍。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里塭內里一棟平房民宅火警，火勢猛烈，夫妻來不及逃生被燒成焦屍。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里塭內里一棟平房民宅火警，火勢猛烈，夫妻來不及逃生被燒成焦屍。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里塭內里一棟平房民宅火警，造成夫妻兩人被燒成焦屍，屋外堆滿椰子殼。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里塭內里一棟平房民宅火警，造成夫妻兩人被燒成焦屍，屋外堆滿椰子殼。記者吳淑玲／翻攝

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