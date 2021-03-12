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淡水義交遭騎士高速衝撞 搶救50天仍辭世 今舉辦公祭
新北市義交黃國興去年底執行交通管制時，被25歲楊姓騎士不明原因高速衝撞，經過搶救，今年2月17日仍宣告不治，家屬今天舉行公祭，新北市長侯友宜與警局長黃宗仁一同前往，向黃國興獻香致意。
黃國興任職新北市交通義勇警察近14年，為人熱心公益，在隊上人緣極佳。發生事故後侯友宜第一時間便向警方了解關心，黃國興過世後，侯友宜也指示警方務必全力協助家屬處理後事。
去年12月30日下午5時許，黃國興在淡水區民族路3巷口執行交管，肇事楊姓騎士騎重機由中正東路往台北方向行駛，行經該路口時因不明原因撞上黃國興，導致他頭部重創、雙腿骨折，送醫急救50天後仍不治辭世，享年55歲，目前警方仍在調查事故發生原因。
發生事故隊員都十分震驚，家屬今天舉辦公祭，侯友宜與黃宗仁前往上香，超過百位義交同仁也到現場列隊哀送黃國興最後一程，高喊「黃國興任務結束、一路好走」。
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