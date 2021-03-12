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前空姐涉縱火燒到臉、丈夫傷勢如八仙事件 醫：最重要先保命
台中市李姓前空姐和楊姓丈夫不睦，兩人互控家暴並申請保護令，昨兩人都被燒傷，並互指是對方潑汽油縱火造成。雖然互執一詞，但兩人都承受被火嚴重灼傷的後果，截至目前楊男因全身受有80%二度灼傷，李女也受45%的三度灼傷。醫師指出，如果傷勢進一步惡化，導致的後果已非截肢或僅是臉部被毀容而已，而是可能失去生命。
據台中榮總指出，逢甲氣爆案和八仙事件都有傷者受到與楊男類似程度的灼傷，最後都未能挺過來，目前楊男血壓不穩，是否能挺得過，這幾天是關鍵期。
童綜合醫院副院長、急診醫師吳肇鑫指出，一般面積25%以上的燒燙傷就算嚴重，50%以上就有生命危險，關鍵在於呼吸道和皮膚受傷的程度，以80%二度灼傷而言，一般死亡率達7、8成，目前楊男已插管，以保持呼吸道，該注意的是皮膚不要遭受感染，以免因敗血症導致死亡；若深層血管受破壞，血液無法暢流，就可能要截肢。
至於李女受到三度灼傷，傷害到更深的真皮層，若在臉部就一定是毀容，必須要以其他部位來植皮，但她和丈夫一樣，都得先把命保住再說。負責李女治療的中山附醫則說，前空姐因受傷部位波及臉部，已找整形外科醫師會診。
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