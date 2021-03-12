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影／男駕駛按鳴喇叭、女子不滿起口角 警辣椒水伺候送辦

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市北區公園路及五權路口騎樓，今天凌晨1時15分發生因按喇叭引起的口角推擠案。附近員警發現後，立即趕赴現場，使用防護型噴霧劑制止雙方衝突，並將涉案互不相識的陳男及路人簡女及游男帶回派出所釐清案情，雙方互不提告傷害，惟警方仍依社會秩序維護法將動手的陳男、簡女送辦。

台中市警二分局文正派出所副所長莊于霈表示，陳男(45歲)、游男(35歲)、簡女(30)互不相識，今天凌晨案發時，游男及簡女原站公園路與五權路口，突然遭陳男所搭乘的自小客車按鳴喇叭，陳男及簡女因而產生口角推擠，游男則在旁勸阻，導致簡女及游男臉部輕微擦挫傷。

附近巡邏的員警發現後到場，使用防護型噴霧劑制止雙方衝突，並將涉案3人全數帶回，簡女及游男經救護人員到場包紮後並無大礙，雙方互不提出傷害告訴，惟警方仍依社會秩序維護法將陳男及簡女送辦。

台中市北區公園路及五權路口騎樓，今天凌晨發生因按喇叭引起的口角推擠案。附近員警發現後，立即趕赴現場，使用防護型噴霧劑制止雙方衝突。圖／民眾提供
台中市北區公園路及五權路口騎樓，今天凌晨發生因按喇叭引起的口角推擠案。附近員警發現後，立即趕赴現場，使用防護型噴霧劑制止雙方衝突。圖／民眾提供
台中市北區公園路及五權路口騎樓，今天凌晨發生因按喇叭引起的口角推擠案。附近員警發現後，立即趕赴現場，使用防護型噴霧劑制止雙方衝突。圖／民眾提供
台中市北區公園路及五權路口騎樓，今天凌晨發生因按喇叭引起的口角推擠案。附近員警發現後，立即趕赴現場，使用防護型噴霧劑制止雙方衝突。圖／民眾提供

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