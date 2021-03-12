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蓄水池施工不當 屏東建築工地3人吸入不明氣體中毒送醫
今天上午接近9點，屏東萬丹一處工地有3名工人在密閉式蓄水池施工出現中毒意外，工人疑吸入不明氣體造成身體不適，3人被救出時身體虛弱，1人意識模糊，2人意識清楚，分別送往屏東基督教醫院、潮州安泰醫院急救。23歲劉姓男子疑因吸入甲苯，中度呼吸窘迫，意識模糊，已轉送高醫治療。
對意外發生經過及原因，現場工地負責人不願多談。據了解，意外發生地點在工地1樓，當時疑似在做防水工程等，3名工人都是本國籍，為何會出狀況，勞檢單位也將深入調查，目前現場施工已暫停。
屏東縣消防局表示，今天上午8點58分，萬丹鄉保惠街一處新建建築工地有工人在密閉式蓄水池施工時發生中毒意外，消防局派遣萬丹、新園、潮州、崁頂等消防分隊到現場救援。
消防人員到現場時，陸續救出工人，23歲劉姓男性身體虛弱，意識模糊，送往屏東基督教醫院治療。另一名男性31歲男性也有身體不適情況，一樣送屏東基督教醫院治療。第3名被救出的42歲男性送往潮州安泰醫院，3人送醫前意識清楚。
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