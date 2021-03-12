快訊

北歐三國停打AZ疫苗 陳時中：無直接證據 籲持續施打

校園疑集體食物中毒？東港高中30多名學生嘔吐、肚子痛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前空姐閃婚小7歲丈夫卻涉縱火 臉書曬恩愛實互控家暴

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市昨爆發夫妻吵架縱火案，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡。圖／台中市消防局提供
台中市昨爆發夫妻吵架縱火案，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡。圖／台中市消防局提供
台中市昨爆發夫妻吵架縱火案，曾是空姐的45歲李女，日前在網路指控婆婆咬傷她，昨與丈夫爭吵後，涉嫌在屋內點燃汽油引發火警，楊姓丈夫與她都嚴重燒傷。警方表示，這對夫妻常發生爭執，更互相聲請家暴保護令。

昨天凌晨6時6分，李女與楊女疑爆發衝突，李女涉嫌在住處縱火，楊男意識清楚衝下樓呼救，李女在屋內浴室沖水，消防人員獲報趕到時，屋內廚房、房間都有火燒痕跡，緊急將兩人送醫。

醫院指出，楊男全身受70至80%的二度灼傷，呼吸道也有灼、燙傷，第一時間已插管；李女有45%的二至三度灼傷，燒傷多在右側，從臉部到髋部都灼傷，兩人均未脫險。

火警發生後，楊男向救護人員表示，妻子昨早返家叫醒他，要他下跪與道歉，並趁他下跪時用汽油潑他，再點火導致受傷；李女則稱是自己點火沒錯，但因丈夫潑了汽油才釀禍。

李女曾在臉書表示，她原是名空姐，後辭職改做網拍，2019在鳥社團認識了先生，兩人因為都喜愛電影和養鳥一見如故，但因她大丈夫7歲，遭公婆屢屢刁難，但先生很明理選擇了她，甚至被趕出家門，他們決定登記結婚，並搬出去買房同住。

據了解，李姓前空姐和丈夫交往數月就閃婚，本月9日李女還在個人臉書放閃，稱讚先生有肩膀，不僅出錢買房子，還家事全包，很疼愛她，並指「彼此是靈魂伴侶可遇不可求」，但兩人早已互告家暴。警方調查，兩夫妻因養鳥與感情問題常吵架，上月24日和27日，分別向當地派出所聲請家暴保護令，本月4日和9日已核發。

警方初步調查，李女因與丈夫發生爭執，昨涉嫌在屋內點燃汽油引發火警，現場找到裝汽油的塑膠瓶，警方正調閱監視器調查釐清案件。

台中市昨爆發夫妻吵架縱火案，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡。圖／台中市消防局提供
台中市昨爆發夫妻吵架縱火案，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡。圖／台中市消防局提供
台中市昨爆發夫妻吵架縱火案，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡。圖／台中市消防局提供
台中市昨爆發夫妻吵架縱火案，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡。圖／台中市消防局提供
台中市昨爆發夫妻吵架縱火案，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡。圖／台中市消防局提供
台中市昨爆發夫妻吵架縱火案，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡。圖／台中市消防局提供

空姐 家暴

延伸閱讀

前空姐涉縱火 夫妻嚴重燒傷

前空姐疑縱火燒傷丈夫 上月為5張保單受益人控婆婆虐待

影／前空姐疑縱火燒傷丈夫兩人均發命危 鄰居：夫妻常爭吵

前空姐涉縱火燒夫自己也受嚴重燒傷 兩人均發病危通知

相關新聞

前空姐閃婚小7歲丈夫卻涉縱火 臉書曬恩愛實互控家暴

台中市昨爆發夫妻吵架縱火案，曾是空姐的45歲李女，日前在網路指控婆婆咬傷她，昨與丈夫爭吵後，涉嫌在屋內點燃汽油引發火警，...

台南佳里民宅火警發現2具焦屍 消防分隊長被倒牆壓傷

台南佳里區塭內里塭子內一處平房住宅清晨傳出火警，台南市消防局出動佳里、麻豆、將軍、西港等分隊13車26消前前搶救，因夫妻...

這燒黑的小圓盤救了1家6口 第一時間走避逃離火災現場

嘉義市友孝路邱姓屋主透天厝昨發生火災，1樓後方房間電器因不明原因起火，瞬間煙霧迷漫，所幸第一時間住宅警報器響起，通知屋內...

她斬釘截鐵說「不可能記錯路口」 警在下個路口找到車

地貌酷似及記憶模糊，經常有民眾記錯停車位置報失竊，本月9日傍晚，謝姓女車主報警她在中市建國北路失竊車子，斬釘截鐵的說「我...

屏東萬丹3名工人水槽內中毒受困 警消趕赴現場救援

屏東萬丹保衛街一處工地，今天上午有3名工人，進入水槽內施工，疑似水槽內有毒氣體，導致3人中毒受困，工地隨即通報消防協處，...

台南停工多年化工廠電纜又被偷 警：又是他

又是他！台南市山上區停工已久化工廠東展實業公司員工報案稱，該公司電纜線遭竊，員警研判可能是之前查獲多次的電纜線慣竊所為，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。