前空姐閃婚小7歲丈夫卻涉縱火 臉書曬恩愛實互控家暴

台中市昨爆發夫妻吵架縱火案，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡。圖／台中市消防局提供 台中市昨爆發夫妻吵架縱火案，曾是空姐的45歲李女，日前在網路指控婆婆咬傷她，昨與丈夫爭吵後，涉嫌在屋內點燃汽油引發火警，楊姓丈夫與她都嚴重燒傷。警方表示，這對夫妻常發生爭執，更互相聲請家暴保護令。

昨天凌晨6時6分，李女與楊女疑爆發衝突，李女涉嫌在住處縱火，楊男意識清楚衝下樓呼救，李女在屋內浴室沖水，消防人員獲報趕到時，屋內廚房、房間都有火燒痕跡，緊急將兩人送醫。

醫院指出，楊男全身受70至80%的二度灼傷，呼吸道也有灼、燙傷，第一時間已插管；李女有45%的二至三度灼傷，燒傷多在右側，從臉部到髋部都灼傷，兩人均未脫險。

火警發生後，楊男向救護人員表示，妻子昨早返家叫醒他，要他下跪與道歉，並趁他下跪時用汽油潑他，再點火導致受傷；李女則稱是自己點火沒錯，但因丈夫潑了汽油才釀禍。

李女曾在臉書表示，她原是名空姐，後辭職改做網拍，2019在鳥社團認識了先生，兩人因為都喜愛電影和養鳥一見如故，但因她大丈夫7歲，遭公婆屢屢刁難，但先生很明理選擇了她，甚至被趕出家門，他們決定登記結婚，並搬出去買房同住。

據了解，李姓前空姐和丈夫交往數月就閃婚，本月9日李女還在個人臉書放閃，稱讚先生有肩膀，不僅出錢買房子，還家事全包，很疼愛她，並指「彼此是靈魂伴侶可遇不可求」，但兩人早已互告家暴。警方調查，兩夫妻因養鳥與感情問題常吵架，上月24日和27日，分別向當地派出所聲請家暴保護令，本月4日和9日已核發。