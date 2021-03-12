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台南停工多年化工廠電纜又被偷 警：又是他

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市山上東展化工電纜線竊，警方查出是高姓慣竊。記者吳淑玲／翻攝
台南市山上東展化工電纜線竊，警方查出是高姓慣竊。記者吳淑玲／翻攝
又是他！台南市山上區停工已久化工廠東展實業公司員工報案稱，該公司電纜線遭竊，員警研判可能是之前查獲多次的電纜線慣竊所為，調閱犯嫌住處附近監視器，果然發現3月5、6日連續2日，載著贓物電纜線返家，經通知高嫌到案說明後，高嫌坦承犯行不諱，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

警方表示，3月9日東展實業公司負責巡守員工至山上分駐所報案稱3月5、6日連續2日公司電纜線遭竊盜，由於歹徒穿帽T外套套頭、戴口罩，無法第一時間辨識身分，另該公司廠區廣達15公頃，附近監視器調閱查緝並不順利，員警依電纜線遭竊位置、歹徒穿著、體型等研判，極有可能是前案慣竊嫌所為。

立即委請新化所警員林芷玄前往高嫌新化住處附近調閱監視器，果然發現3月5、6日連續2日，竊嫌均騎乘機車載著贓物電纜線返家，員警昨天前往犯嫌新化住處通知到案說明，警詢後犯嫌坦承犯行不諱，所得贓物電纜線，已以5700元賣給路旁收購商。

新化警分局呼籲，山上區有工業區，工廠數量不少，建議轄區工廠在廠房內設置完善監視器，並積極與警方互動，共同合作打擊竊賊，只要發現可疑或配電設備有被非臺電人員打開，立即撥打110報案，警方會指派最近的線上警力趕赴現場處理。

台南市山上東展化工電纜線竊，警方查出是高姓慣竊。記者吳淑玲／翻攝
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