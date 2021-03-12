聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南停工多年化工廠電纜又被偷 警：又是他
又是他！台南市山上區停工已久化工廠東展實業公司員工報案稱，該公司電纜線遭竊，員警研判可能是之前查獲多次的電纜線慣竊所為，調閱犯嫌住處附近監視器，果然發現3月5、6日連續2日，載著贓物電纜線返家，經通知高嫌到案說明後，高嫌坦承犯行不諱，全案依竊盜罪嫌移送法辦。
警方表示，3月9日東展實業公司負責巡守員工至山上分駐所報案稱3月5、6日連續2日公司電纜線遭竊盜，由於歹徒穿帽T外套套頭、戴口罩，無法第一時間辨識身分，另該公司廠區廣達15公頃，附近監視器調閱查緝並不順利，員警依電纜線遭竊位置、歹徒穿著、體型等研判，極有可能是前案慣竊嫌所為。
立即委請新化所警員林芷玄前往高嫌新化住處附近調閱監視器，果然發現3月5、6日連續2日，竊嫌均騎乘機車載著贓物電纜線返家，員警昨天前往犯嫌新化住處通知到案說明，警詢後犯嫌坦承犯行不諱，所得贓物電纜線，已以5700元賣給路旁收購商。
新化警分局呼籲，山上區有工業區，工廠數量不少，建議轄區工廠在廠房內設置完善監視器，並積極與警方互動，共同合作打擊竊賊，只要發現可疑或配電設備有被非臺電人員打開，立即撥打110報案，警方會指派最近的線上警力趕赴現場處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言