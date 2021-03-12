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這燒黑的小圓盤救了1家6口 第一時間走避逃離火災現場

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義市邱姓屋主家中安裝住警器，昨天第一時間住宅響起，通知屋內1樓3人立即逃生，2樓3人也及時走避由消防員救出。記者卜敏正／翻攝
嘉義市邱姓屋主家中安裝住警器，昨天第一時間住宅響起，通知屋內1樓3人立即逃生，2樓3人也及時走避由消防員救出。記者卜敏正／翻攝
嘉義市友孝路邱姓屋主透天厝昨發生火災，1樓後方房間電器因不明原因起火，瞬間煙霧迷漫，所幸第一時間住宅警報器響起，通知屋內1樓3人立即逃生，2樓3人因樓下煙霧瀰漫、無法離開，經消防員線上提醒關閉房門，避免煙霧進入，並在2樓等待消防員到場，順利將3人救出，火警確切原因調查中。

嘉義縣消防局昨天下午1時許接獲報案，救災人員抵達友孝路時，發現1棟三層樓RC建築物，後方窗戶有火舌、濃煙竄出，二樓陽台有3民眾呼救，救災人員立即下車部署水線，防止火勢擴大延燒，並架梯引導39歲林姓男子、44歲邱女、36歲鄭女順利離開火場。

「真的是好佳在！」另外邱姓屋主等3人，則在第一時間自行逃出，75歲邱姓屋主表示，當時疑似電器問題引發火警，他和孫子在1樓忽然聽見住宅警報器響起，立即呼喊屋內家人逃生，2樓3人也透過線上消防員提醒，關閉房門，避免煙霧進入，待消防員到場，順利將3人救出。

嘉義市政府消防局表示，現場經救災人員積極作為，火勢在20分鐘內順利撲滅，並直言住宅發生火災時，多數人來不及做初期滅火及避難逃生行為，這次還好邱姓屋主家中裝設火災警報器，及早提醒民眾，及早發現並開始逃生。

消防局呼籲市民，為維護居家財產及家人寶貴生命安全，請安裝住宅用火災警報器，現在若符合資格可免費安裝，如有任何疑問，可親洽鄰近消防分隊詢問，或電洽災害預防科05-2716660#302。

嘉義市邱姓屋主家中安裝住警器，昨天第一時間住宅響起，通知屋內1樓3人立即逃生，2樓3人也及時走避由消防員救出。記者卜敏正／翻攝
嘉義市邱姓屋主家中安裝住警器，昨天第一時間住宅響起，通知屋內1樓3人立即逃生，2樓3人也及時走避由消防員救出。記者卜敏正／翻攝
嘉義市邱姓屋主家中安裝住警器，昨天第一時間住宅響起，通知屋內1樓3人立即逃生，2樓3人也及時走避由消防員救出。記者卜敏正／翻攝
嘉義市邱姓屋主家中安裝住警器，昨天第一時間住宅響起，通知屋內1樓3人立即逃生，2樓3人也及時走避由消防員救出。記者卜敏正／翻攝

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