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她斬釘截鐵說「不可能記錯路口」 警在下個路口找到車

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

地貌酷似及記憶模糊，經常有民眾記錯停車位置報失竊，本月9日傍晚，謝姓女車主報警她在中市建國北路失竊車子，斬釘截鐵的說「我車子有上鎖，一定是被偷走，我不可能記錯路口」，警為求謹慎，與女車主在周遭找車，隨後在下個路口找到她的車子。

台中市警三分局勤工派出所警員黃維毅、警員簡永昇，於3月9日傍晚執勤時，獲報前往建國北路協助處理民眾汽車疑似遭竊案，因該處為地貌相近的重劃區，經常有民眾記錯停放位置誤以為車輛遭竊的案例。

警方向報案人再次確認停放位置及其車號，謝姓女車主堅定的表示，確定自己有將車子上鎖，焦急地說：「我的車子一定是被偷走了，我絕對不可能記錯路口！」

為求謹慎，警先向拖吊場查詢，並無該車被拖吊的紀錄，進一步查詢警用系統，也無所獲。為確認謝女愛車是否遭竊？員警嘗試先至周邊道路協尋，沒想到不到3分鐘即傳來好消息，警方於距離500公尺的下個路口，順利發現謝女愛車。

謝姓女車主見到愛車好好地停放在該處，既驚訝又深感不好意思，歉疚地表示，沒想到這附近的街景太相似，自己真的記錯路了，對於員警熱心服務的態度，以及堪比名偵探的尋車效率，也誠懇表達感謝。

警方提醒，有時記憶並不可靠，民眾停放車輛，可能因停放時間較長，或因停放車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境。警方建議，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。

謝姓女車主報警她在中市建國北路失竊車子，斬釘截鐵的說「我車子有上鎖，一定是被偷走，我不可能記錯路口」，警為求謹慎，與女車主在周遭找車，隨後在下個路口找到她的車子。圖／警方提供
謝姓女車主報警她在中市建國北路失竊車子，斬釘截鐵的說「我車子有上鎖，一定是被偷走，我不可能記錯路口」，警為求謹慎，與女車主在周遭找車，隨後在下個路口找到她的車子。圖／警方提供

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