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不愛上課國小童翹課逃家媽心急 警手機定位半小時尋獲
基隆市一名國小學童，因為不愛上課，趁出門上學之際蹺課逃家，人就不見了，也沒有回家，學校通知學童的媽媽，緊急向警方報案求助。警方透過手機定位，在半小時就在附近公園尋獲，才讓媽媽及學校鬆了一口氣，繼續回到學校上課。
基隆市警察局第三分局七堵派出所前日中午12點多，接到一名媽媽心急如焚報案，很緊張地說，她在10點多接獲學校來電，表示兒子外出後，未至學校上課，也沒有回家，很擔心其安危，請警方協尋。
派出所巡佐羅晉鴻、警員張毓驊依學生家長提供學童長相的特徵，在轄區內展開地毯式搜尋，經透過電信公司手機定位，發現手機已經關機，查得關機前最後位置，在東新街附近，員警到周邊找人，在附近一處公園找到學童。
學童向員警說，因為不喜歡上課，才趁出門上學之際蹺課逃家，員警將他帶回派出所通知媽媽來帶回，媽媽到所後看到兒子平安，才放下心中的大石，感謝警察半小時找到人。
第三分局建議，民眾家中若有學齡子女，若發現有抗拒上學、逃學現象，應以溝通代替責備，可向學校老師、警政、社政單位尋求協助；若發現有異常舉動或離家未歸等，應儘速與警方聯繫，以利警方通報協尋。
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