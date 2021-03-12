快訊

北歐三國停打AZ疫苗 陳時中：無直接證據 籲持續施打

校園疑集體食物中毒？東港高中30多名學生嘔吐、肚子痛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不愛上課國小童翹課逃家媽心急 警手機定位半小時尋獲

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名國小學童，因為不愛上課，趁出門上學之際蹺課逃家，人就不見了，也沒有回家，學校通知學童的媽媽，緊急向警方報案求助。警方透過手機定位，在半小時就在附近公園尋獲，才讓媽媽及學校鬆了一口氣，繼續回到學校上課。

基隆市警察局第三分局七堵派出所前日中午12點多，接到一名媽媽心急如焚報案，很緊張地說，她在10點多接獲學校來電，表示兒子外出後，未至學校上課，也沒有回家，很擔心其安危，請警方協尋。

派出所巡佐羅晉鴻、警員張毓驊依學生家長提供學童長相的特徵，在轄區內展開地毯式搜尋，經透過電信公司手機定位，發現手機已經關機，查得關機前最後位置，在東新街附近，員警到周邊找人，在附近一處公園找到學童。

學童向員警說，因為不喜歡上課，才趁出門上學之際蹺課逃家，員警將他帶回派出所通知媽媽來帶回，媽媽到所後看到兒子平安，才放下心中的大石，感謝警察半小時找到人。

第三分局建議，民眾家中若有學齡子女，若發現有抗拒上學、逃學現象，應以溝通代替責備，可向學校老師、警政、社政單位尋求協助；若發現有異常舉動或離家未歸等，應儘速與警方聯繫，以利警方通報協尋。

國小童不愛上課翹課逃家媽心急，警手機定位半小時尋獲。圖／警方提供
國小童不愛上課翹課逃家媽心急，警手機定位半小時尋獲。圖／警方提供

警察

延伸閱讀

小網紅逃家警尋回 學者：網紅文化家長別妄阻止應理解

ig有數千粉絲！15歲小網紅逃家 警肉搜動態帶她回家

基隆掃蕩黑幫涉糾眾鬧事 拘提2治平對象、13幫派成員

基隆今年新增5所非營利幼兒園 平價、優質兼具教保服務

相關新聞

前空姐閃婚小7歲丈夫卻涉縱火 臉書曬恩愛實互控家暴

台中市昨爆發夫妻吵架縱火案，曾是空姐的45歲李女，日前在網路指控婆婆咬傷她，昨與丈夫爭吵後，涉嫌在屋內點燃汽油引發火警，...

台南佳里民宅火警發現2具焦屍 消防分隊長被倒牆壓傷

台南佳里區塭內里塭子內一處平房住宅清晨傳出火警，台南市消防局出動佳里、麻豆、將軍、西港等分隊13車26消前前搶救，因夫妻...

這燒黑的小圓盤救了1家6口 第一時間走避逃離火災現場

嘉義市友孝路邱姓屋主透天厝昨發生火災，1樓後方房間電器因不明原因起火，瞬間煙霧迷漫，所幸第一時間住宅警報器響起，通知屋內...

她斬釘截鐵說「不可能記錯路口」 警在下個路口找到車

地貌酷似及記憶模糊，經常有民眾記錯停車位置報失竊，本月9日傍晚，謝姓女車主報警她在中市建國北路失竊車子，斬釘截鐵的說「我...

屏東萬丹3名工人水槽內中毒受困 警消趕赴現場救援

屏東萬丹保衛街一處工地，今天上午有3名工人，進入水槽內施工，疑似水槽內有毒氣體，導致3人中毒受困，工地隨即通報消防協處，...

台南停工多年化工廠電纜又被偷 警：又是他

又是他！台南市山上區停工已久化工廠東展實業公司員工報案稱，該公司電纜線遭竊，員警研判可能是之前查獲多次的電纜線慣竊所為，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。