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台南佳里民宅火警發現2具焦屍 消防分隊長被倒牆壓傷

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台南佳里民宅火警發現2具焦屍 消防分隊長被倒牆壓傷

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南佳里區塭內里塭子內一處平房住宅清晨傳出火警，台南市消防局出動佳里、麻豆、將軍、西港等分隊13車26消前前搶救，因夫妻同住但無人出來，但火勢已全面燃燒情勢危機，消防人員一邊布線滅火一邊設法搶進屋內搜尋，在屋內房間及廚房先後發現兩具焦屍，兩具焦屍疑是楊姓（54歲）屋主及李姓（52歲）妻子但難辨身分，救人過程中將軍分隊長莊永清被突然倒塌圍牆壓傷頭部及腰部 ，送醫治療後幸無大礙。

台南市消防局今天2時23分接獲報案，木造平房建築物已全面燃燒，平常有住人但火警後無人出來，研判是受困屋內，火勢在2時40分許控制，消防人員初歩搜索屋內無人員，火勢撲滅殘火處理中，先在屋內房間發現一具焦屍，因報案民眾指該地平時有夫妻兩人居住，消防人員進屋內搜索後，又在廚房發現另一具焦屍，將由火調鑑視進一步調查起火原因及確認焦屍身分。

消防員執行第二波搜索時，突然有一面牆壁倒塌，將軍消防分隊長莊永清被壓傷受困，左腳疑似有骨折的現象，但意識清醒，脫困後送成大醫院救治，消防局長李明峯已代表市長黃偉哲前往醫院探視。

台南佳里區塭內里一棟平房起火，消防人員滅火在屋內尋獲兩具焦屍。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里區塭內里一棟平房起火，消防人員滅火在屋內尋獲兩具焦屍。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里區塭內里一棟平房起火，消防人員滅火在屋內尋獲兩具焦屍。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里區塭內里一棟平房起火，消防人員滅火在屋內尋獲兩具焦屍。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里區塭內里一棟平房起火，消防人員滅火在屋內尋獲兩具焦屍。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里區塭內里一棟平房起火，消防人員滅火在屋內尋獲兩具焦屍。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里區塭內里一棟平房起火，救火時將軍分隊長莊永清遭倒塌圍牆壓傷。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里區塭內里一棟平房起火，救火時將軍分隊長莊永清遭倒塌圍牆壓傷。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里區塭內里一棟平房起火，救火時將軍分隊長莊永清遭倒塌圍牆壓傷。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里區塭內里一棟平房起火，救火時將軍分隊長莊永清遭倒塌圍牆壓傷。記者吳淑玲／翻攝

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