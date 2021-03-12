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影／高市連日臨檢舞廳 黃明昭關心反毒海報看不見

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市遭諷「慶記之都」，高雄市警局連日對鬧區酒店、舞廳擴大臨檢，今天凌晨高雄市警察局長黃明昭率隊，臨檢苓雅區舞廳、酒店，除了要求業者遇糾紛要立即通報以外，他特別關心的是，店門口的反毒海報貼得不夠明顯。

今天凌晨零時許，高雄市警察局長黃明昭結束苓雅警分局的擴大臨檢勤前教育後，即率隊臨檢苓雅區轄內2家舞廳及1家酒店，其中1家舞廳外，2月發生網紅「含羞草日記」副團長「超艾夾」遇襲。黃明昭已是連續第二天率隊到這家舞廳臨檢。

黃明昭在警方勤前教育時間，再提近年的刑案統計數字，認為高雄的刑案正趨下降。他表示，這次擴大臨檢的目的，主要是在提高見警率，讓市民能夠安心，並要求員警臨檢時要有禮貌。

黃明昭率隊臨檢舞廳、酒店，特別提醒業者，如果遇到客人發生糾紛，要第一時間通報警方，否則「會被罰很重」，業者頻點頭稱是。他還在店門口發現店家所貼的反毒標籤太小、反毒海報貼得不夠明顯，要業者應該貼在大門口，讓進出的人都能看見。

高雄市警察局長明（前右二）今天凌晨率隊臨檢苓雅區的舞廳和酒店。記者林保光／攝影
高雄市警察局長明（前右二）今天凌晨率隊臨檢苓雅區的舞廳和酒店。記者林保光／攝影
高雄市警察局長明（前右）今天凌晨率隊臨檢苓雅區的舞廳和酒店，提醒業者遇客人糾紛要即通報警方。記者林保光／攝影
高雄市警察局長明（前右）今天凌晨率隊臨檢苓雅區的舞廳和酒店，提醒業者遇客人糾紛要即通報警方。記者林保光／攝影
高雄市警方連日動員臨檢鬧區舞廳、酒店。記者林保光／攝影
高雄市警方連日動員臨檢鬧區舞廳、酒店。記者林保光／攝影
高雄市警方連日臨檢鬧區舞廳、酒店，舞姐排隊接受警方查身分。記者林保光／攝影
高雄市警方連日臨檢鬧區舞廳、酒店，舞姐排隊接受警方查身分。記者林保光／攝影

臨檢 酒店 高雄市

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