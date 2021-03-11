聽新聞
test
0:00 / 0:00
大貨車和轎車相撞轎車掉落農田 一人無呼吸心跳一人傷
一輛大貨車和一輛轎車今晚在台中市清水區相撞後，巨大衝擊力，轎車被撞落農田，駕駛當場無呼吸心跳，被送醫急救，大貨車翻車，駕駛也受傷，肇事原因警方調查中。
警方調查，今晚9點多，21歲吳姓男子開轎車行經清水區港埠路三段，在內側路左彎快車道，左轉往中社路方向行駛，和37歲黃男開的大貨車，沿港埠路快車道北往南直行，二車在路口相撞後，轎車衝落農田，車體嚴重扭曲變形，吳男受困車內，當場無呼吸心跳，送醫急救。
清水警分局交通分隊和大秀派出所員警到場處理，轎車駕駛仍在急救中，警方仍調查二名駕駛是否酒駕和肇事原因中，警方呼籲駕駛人行經多車道號誌路口務必減速慢行，並應隨時注意路況，小心駕駛，以避免發生交通事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言