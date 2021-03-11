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大貨車和轎車相撞轎車掉落農田 一人無呼吸心跳一人傷

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一輛大貨車和一輛轎車今晚在台中市清水區相撞後，巨大衝擊力，轎車被撞落農田，駕駛當場無呼吸心跳，被送醫急救，大貨車翻車，駕駛也受傷，肇事原因警方調查中。

警方調查，今晚9點多，21歲吳姓男子開轎車行經清水區港埠路三段，在內側路左彎快車道，左轉往中社路方向行駛，和37歲黃男開的大貨車，沿港埠路快車道北往南直行，二車在路口相撞後，轎車衝落農田，車體嚴重扭曲變形，吳男受困車內，當場無呼吸心跳，送醫急救。

清水警分局交通分隊和大秀派出所員警到場處理，轎車駕駛仍在急救中，警方仍調查二名駕駛是否酒駕和肇事原因中，警方呼籲駕駛人行經多車道號誌路口務必減速慢行，並應隨時注意路況，小心駕駛，以避免發生交通事故。

台中市清水區今晚發生車禍，大貨車和轎車相撞，大貨車翻覆。記者游振昇／翻攝
台中市清水區今晚發生車禍，大貨車和轎車相撞，大貨車翻覆。記者游振昇／翻攝
台中市清水區今晚發生車禍，大貨車和轎車相撞，轎車掉落農田。記者游振昇／翻攝
台中市清水區今晚發生車禍，大貨車和轎車相撞，轎車掉落農田。記者游振昇／翻攝

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