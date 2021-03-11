大貨車和轎車相撞轎車掉落農田 一人無呼吸心跳一人傷

一輛大貨車和一輛轎車今晚在台中市清水區相撞後，巨大衝擊力，轎車被撞落農田，駕駛當場無呼吸心跳，被送醫急救，大貨車翻車，駕駛也受傷，肇事原因警方調查中。

警方調查，今晚9點多，21歲吳姓男子開轎車行經清水區港埠路三段，在內側路左彎快車道，左轉往中社路方向行駛，和37歲黃男開的大貨車，沿港埠路快車道北往南直行，二車在路口相撞後，轎車衝落農田，車體嚴重扭曲變形，吳男受困車內，當場無呼吸心跳，送醫急救。