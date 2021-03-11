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社子島火災燒死87歲翁 警消現場發現菸蒂

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市士林區延平北路九段一處民宅今天凌晨火警，民宅主人87歲李姓老翁因年邁行動不便，命喪現場，火警發生前半小時，他的孫子騎車出門幫李翁買宵夜，回家發現爺爺已成焦屍。消防員今天上午到場進行二次採證，據了解，其研判起火點在沙發，現場發現有菸蒂，初步排除人為縱火，還在詳細調查起火原因。

李翁的27歲孫子向警方表示，爺爺有菸癮。昨晚爺爺向他喊肚子餓，他出門幫買宵夜，離家時爺爺躺在客廳睡覺，豈料出門途中接到鄰居電話，稱家裡失火，趕回家看見消防員抬出1人，才發現正是爺爺，已經喪生。

他說，家裡是用鐵皮磚蓋成，空間不大，客廳離家門也不遠，逃生動線應該充足，爺爺可能是年邁行動不便，走路一拐一拐，或是有被嗆傷，影響逃生機會。

跟李翁有30多年交情的王姓鄰居說，李翁從木工退休，兒子早已過世，平時跟孫子感情較好，都靠孫子照顧；李翁是三級貧戶，社會局一周3次派社工到李翁家予以生活上輔助、關心；附近住戶都知道李翁情況，常有多的食物就送給李翁。

消防局今天凌晨0點19分獲報，士林區延平北路9段一處民宅火警，派出54名消防員趕抵現場，耗費半小時撲滅火勢，入內發現客廳躺臥一具焦屍。消防員今天早上再次回到火場採證，現場發現菸蒂，沒有人為縱火跡象。

士林區延平北路民宅火警，燒死1人。記者蔡翼謙／攝影
士林區延平北路民宅火警，燒死1人。記者蔡翼謙／攝影

消防員 縱火

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