高雄老翁墜鄰屋死亡 遭鄰宅鐵皮削斷腳

久病住安養中心的吳姓老翁今天回兒子家，下午卻自兒子住處大樓墜樓，掉落鄰宅，右腳掌遭鄰屋鐵皮屋鐵片削斷，墜樓鄰屋內死亡。警、消據報，在老翁兒子家找到遺書，正由警方處理中。

81歲的吳姓老翁因患病在高雄市岡山區住安養院，今天上午他便回兒子家，下午他獨自在兒子家卻自大樓墜樓。老翁墜樓時，身體穿破鄰宅2樓鐵皮屋頂，因為老翁墜落的房屋住戶也全去上班，沒人在家，沒人知道老翁掉落鄰居的屋內2樓加蓋的鐵皮屋房間。

1名鄰居說，今天下午1點30分左右，曾聽見「碰」一聲重物墜落的響聲，但他出門查看，沒看到東西，直到下午4點多，他再外出，卻在防火巷鄰居的花圃旁，發現1隻腳掌，趕緊向警方報案。

警方據報，自大樓發現鄰居的鐵皮屋頂破個洞，研判有人墜樓，而且掉入鄰宅的房子內，趕緊聯絡鄰宅屋主回家。鄰居回家嚇得驚魂失撞，也不敢進門，請警、消自行上樓，警、消才發現老翁掉落鄰宅屋內，少了一隻右腳掌，右腳疑被鐵皮屋鐵皮削斷，死在鄰宅的房間內。

警方查出老翁的身分，聯繫老翁的兒子回家，發現老翁在兒子家留下遺書。老翁的兒子說，上周去岡山探視父親，父親曾有尋短念頭，他表示處理後事後，會與鄰居談賠償。

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