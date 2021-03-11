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孫買消夜…87歲三級貧戶遇火警 行動不便葬身火窟

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市87歲李姓老翁昨天深夜肚子餓，要他孫子出門幫他買宵夜，說完便在客廳躺睡，豈料家中突然失火，李翁因年邁行動不便，走路一拐一拐，來不及逃離火場喪命，消防員滅火後，發現他已成焦屍。目前李翁遺體暫置殯儀館，他的孫子下午回到火場清理衣物，發現衣物均已燒毀。

消防局今天凌晨0點獲報，士林區延平北路9段一處民宅火警，派出54名消防員趕抵現場，耗費半小時撲滅火勢，入內發現客廳躺臥一具焦屍。消防員今天早上再次回到火場採證，還在清查起火原因。

跟李翁有30多年交情的王姓鄰居說，李翁從木工退休，兒子早已過世，平時跟孫子感情較好，都靠孫子照顧；李翁是三級貧戶，社會局一周3次派社工到李翁家予以生活上輔助、關心；附近住戶都知道李翁情況，常有多的食物就送給李翁。

李翁的27歲孫子下午回到火場檢視，發現衣物均已燒毀，他說自己父親早逝，父母親離異，有聯絡的親人只剩爺爺；本來他在南投做工，因為爺爺希望他回家陪伴，今年1月才搬回台北跟爺爺住。

昨晚爺爺向他喊肚子餓，他出門幫買宵夜，離家時爺爺躺在客廳睡覺，豈料出門途中接到鄰居電話，稱家裡失火，趕回家看見消防員抬出1人，才發現正是爺爺，已經喪生。

他說，家裡是用鐵皮磚蓋成，空間不大，客廳離家門也不遠，逃生動線應該充足，爺爺可能是年邁行動不便，走路一拐一拐，或是有被嗆傷，影響逃生機會。

他表示，自己不需要社會救助，會一個人努力過好生活，靠自己堅強下去。

李翁家中昨晚失火，他來不及逃生命喪火場。記者蔡翼謙／攝影
李翁家中昨晚失火，他來不及逃生命喪火場。記者蔡翼謙／攝影

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