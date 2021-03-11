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到彩券行向姊姊討錢不成 男情緒失控衝撞員警壓制逮捕

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

26歲趙姓男子長期情緒不穩，時常與人發生衝突，近日到姊姊工作的彩券行索取生活費，又衝撞前來關心的員警，警方當場將其壓制在地，事後除將趙男強制送醫，也依妨害公務罪嫌送辦。

警方表示，趙男3月4日上午10時許前往台北市萬華區西寧南路上一間彩券行，向正在上班的姊姊索討錢財，使店家和姊姊十分困擾，轄區龍山派出所員警獲報到場，要求趙男離開，他卻突然情緒失控，先是用胸部頂撞警員，再出手與警員扭打在一塊，現場員警遂對他噴灑辣椒水，將其壓制逮捕。

警方調查，趙男長期情緒不穩，去年至今在萬華區就涉及10件傷害案、1件妨害公務案，去年12月警方就曾因案將其強制送醫，未料近日趙男又情緒失控，再度強制入院。

警方呼籲，民眾與他人發生衝突時，務必做好情緒控管，如發現自身時常有情緒問題，應主動尋求專業醫療機構協助，避免衍生不必要事端。

趙男與員警發生扭打。記者李隆揆／翻攝
趙男與員警發生扭打。記者李隆揆／翻攝

彩券行 妨害公務

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