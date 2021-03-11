蛙蛙文創負責人離世求償無門？議員：疑人頭公司勿撇責

蛙蛙文創日前遭爆口罩延遲出貨及退費爭議，北市法務局原訂明天召開調解會，不過協調會前夕，驚傳蛙蛙文創負責人李子斌日前過世，已於昨日在殯儀館火化。台北市議員陳怡君今表示，過去曾接獲離職員工爆料，李子斌根本沒經營公司業務，質疑僅是人頭，蛙蛙文創仍有多位董事高層及股東，應儘速接手蛙蛙文創後續出貨及退款事宜，不應負責人往生就意圖撇責。

蛙蛙文創於疫情期間，揪團銷售口罩，但接下大量訂單卻出不了貨、也不退款，各地消保官均接獲消費者投訴，堪稱是史上最大宗口罩消費案，估計有上千消費者提出申訴，受害金額上億元。陳怡君說，她去年11月至今，關注蛙蛙文創積欠消費者事宜，北市消保官也為此召開幾次協調會，蛙蛙文創都僅派副總梁弘正協調，協調結果僅止繼續拖延、不退款，仍引起大量受害消費者不滿。

陳怡君說，現在受害者得知李子斌8日過世消息後，深怕後續官司或口罩理賠，將無人接手。陳說，除消保官申訴之外，其實也有不少受害者，直接向蛙蛙文創公司地址所轄的中山分局報案，中山分局受理報案的被害人數目前統計為297人，雖負責人已過世，但受害者提出告訴是控告蛙蛙文創及業務，案件已移送地檢署，仍會照程序訴訟。