影／超商剛領8萬多元就遭搶 警追查3天逮強盜二人組

新北市黃姓男子今年初在超商領完錢，才走出超商，就被胡姓及陳姓男子攔下，未表明身分卻指稱黃男是詐騙車手，要求交出隨身公事包，搶走現金8萬多元，攔計程車逃跑，逃逸後還刻意變裝，板橋警方追查3天在三峽區查獲胡男，隨後在中和區查獲共犯陳男到案，警詢後依法送辦，新北地檢署今依強盜罪嫌起訴二人。

起訴指出，「我有槍。」黃姓男子今年1月12日中午在板橋區南雅南路一間超商提領8萬3000元，才走出超商，就被胡姓男子（39歲）及陳姓男子（25歲）二人攔下，胡男手插在衣服內，抵住黃男聲稱手中有槍，還質問黃男是不是詐騙車手，黃男連聲說不是，胡男便出手搶走其公事包，將放在裡面的現金8萬3000元全數拿走，把皮包丟還給黃男後和陳男一起搭計程車逃逸。

板橋警分局成立專案小組沿路調閱監視器影像，發現犯嫌相當狡猾，行搶後為規避查緝，沿途丟棄作案時穿著的衣服及布鞋，企圖製造斷點誤導警方追查目標，警方擴大調閱監視器影像，並比對相關資料，迅速查明嫌2人身分為胡男及陳男二人。

板橋警方追查出胡男二人犯案先躲藏到中和區圓通路友人住處，之後又四處亂跑，案發事隔3天警方先在三峽中正路巷弄內查獲胡男到案，隔天凌晨在中和區圓通路一處出租套房內，查獲仍在熟睡的陳姓男子到案。