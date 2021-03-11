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影／超商剛領8萬多元就遭搶 警追查3天逮強盜二人組

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市黃姓男子今年初在超商領完錢，才走出超商，就被胡姓及陳姓男子攔下，未表明身分卻指稱黃男是詐騙車手，要求交出隨身公事包，搶走現金8萬多元，攔計程車逃跑，逃逸後還刻意變裝，板橋警方追查3天在三峽區查獲胡男，隨後在中和區查獲共犯陳男到案，警詢後依法送辦，新北地檢署今依強盜罪嫌起訴二人。

起訴指出，「我有槍。」黃姓男子今年1月12日中午在板橋區南雅南路一間超商提領8萬3000元，才走出超商，就被胡姓男子（39歲）及陳姓男子（25歲）二人攔下，胡男手插在衣服內，抵住黃男聲稱手中有槍，還質問黃男是不是詐騙車手，黃男連聲說不是，胡男便出手搶走其公事包，將放在裡面的現金8萬3000元全數拿走，把皮包丟還給黃男後和陳男一起搭計程車逃逸。

板橋警分局成立專案小組沿路調閱監視器影像，發現犯嫌相當狡猾，行搶後為規避查緝，沿途丟棄作案時穿著的衣服及布鞋，企圖製造斷點誤導警方追查目標，警方擴大調閱監視器影像，並比對相關資料，迅速查明嫌2人身分為胡男及陳男二人。

板橋警方追查出胡男二人犯案先躲藏到中和區圓通路友人住處，之後又四處亂跑，案發事隔3天警方先在三峽中正路巷弄內查獲胡男到案，隔天凌晨在中和區圓通路一處出租套房內，查獲仍在熟睡的陳姓男子到案。

胡男到案後坦承犯行，並分1萬2000元贓款給陳男，陳男則說是胡男邀他一起前往，只有跟在胡男身旁，還辯稱沒有看到胡男動手行搶。因警方在案發現場有採到陳男的DNA檢體，證明他確有出現在案發地點，陳男辯詞不被檢察官採信，新北地檢署今依強盜罪嫌起訴二人。

新北市黃姓男子今年初在板橋區超商領錢後遭陳姓男子夥同胡姓男子尾隨行搶，板橋警方追查3天逮搶奪二人組，新北地檢署今依強盜罪嫌起訴。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子今年初在板橋區超商領錢後遭陳姓男子夥同胡姓男子尾隨行搶，板橋警方追查3天逮搶奪二人組，新北地檢署今依強盜罪嫌起訴。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子今年初在板橋區超商領錢後遭陳姓男子夥同胡姓男子尾隨行搶，板橋警方追查3天逮搶奪二人組，新北地檢署今依強盜罪嫌起訴。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子今年初在板橋區超商領錢後遭陳姓男子夥同胡姓男子尾隨行搶，板橋警方追查3天逮搶奪二人組，新北地檢署今依強盜罪嫌起訴。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子今年初在板橋區超商領錢後遭陳姓男子夥同胡姓男子尾隨行搶，板橋警方追查3天逮搶奪二人組，新北地檢署今依強盜罪嫌起訴。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子今年初在板橋區超商領錢後遭陳姓男子夥同胡姓男子尾隨行搶，板橋警方追查3天逮搶奪二人組，新北地檢署今依強盜罪嫌起訴。記者王長鼎／翻攝

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