前空姐疑縱火燒傷丈夫 上月為5張保單受益人控婆婆虐待

李姓前空姐日前指控婆婆咬人，今日清晨疑在住處縱火，楊姓丈夫及自己都燒傷。據了解，李女上月因先生保單受益人問題，夫妻倆曾回公婆住處爆發爭執，李女還遭強制送醫，公婆則向當地派出所報案提告，並申請保護令，但尚未核發。

李女日前在臉書爆料公社PO文，指婆婆因不滿她大丈夫7歲，上月24日返家潑她辣椒油並咬她，拉扯中還被刀子削掉右手無名指一片肉。據了解，當時爆發的起因就是因楊男的5張保單受益人都是楊男的父親。

楊母表示，兒子在擔任職業軍人時曾保險，受益人寫父親，李女與兒子上月因保單問題回家鬧，不僅刮傷公公的車子，還摔電話，因李女勒住她的脖子，她才會咬李女。李女事後指控婆婆咬他，至於刀傷則回說「忘記了」。楊男則供稱，不清楚當時事發過程。

警方表示，李女的公婆各自向李女申請保護令，並提告傷害及毀損，但保護令至今尚未核發。李女本月9日做完筆錄，則對公婆提告公然侮辱。