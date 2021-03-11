聽新聞
test
0:00 / 0:00
前空姐疑縱火燒傷丈夫 上月為5張保單受益人控婆婆虐待
李姓前空姐日前指控婆婆咬人，今日清晨疑在住處縱火，楊姓丈夫及自己都燒傷。據了解，李女上月因先生保單受益人問題，夫妻倆曾回公婆住處爆發爭執，李女還遭強制送醫，公婆則向當地派出所報案提告，並申請保護令，但尚未核發。
李女日前在臉書爆料公社PO文，指婆婆因不滿她大丈夫7歲，上月24日返家潑她辣椒油並咬她，拉扯中還被刀子削掉右手無名指一片肉。據了解，當時爆發的起因就是因楊男的5張保單受益人都是楊男的父親。
楊母表示，兒子在擔任職業軍人時曾保險，受益人寫父親，李女與兒子上月因保單問題回家鬧，不僅刮傷公公的車子，還摔電話，因李女勒住她的脖子，她才會咬李女。李女事後指控婆婆咬他，至於刀傷則回說「忘記了」。楊男則供稱，不清楚當時事發過程。
警方表示，李女的公婆各自向李女申請保護令，並提告傷害及毀損，但保護令至今尚未核發。李女本月9日做完筆錄，則對公婆提告公然侮辱。
未料，李女與其夫楊男今日因感情問題發生爭執後，李女疑於室內潑汽油點火，造成楊男全身有80%二度灼傷，李女臉部、雙手雙腳也三度50%燒燙傷，兩人送醫雖意識清醒，但因燒燙傷面積太大，仍有生命危險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言