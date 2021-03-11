三寶女騎車直接上騎樓 撞上男童民眾氣：騎樓別騎車！

31歲陳姓女子為貪圖方便，將機車騎上騎樓，6歲曾姓男童恰好從一旁商店跑出，陳女煞車不及撞上，所幸男童無大礙，警方到場後，針對陳女違規行為依違反道路交通管理處罰條例舉發。

陳女昨晚騎車行經新北市新莊區龍安路往民安西路方向行駛時，經過一間體育用品店，陳女為貪圖方便將機車騎上騎樓，此時與母親在體育用品店內逛街的曾姓男童自店內跑出，陳女煞車不及撞上，曾童被撞倒在地，嚇壞曾母，眾人紛紛上前查看，所幸曾童並無大礙，檢查後未送醫。

警方到場後進行酒測，發現陳女並無酒駕事宜，並針對陳女違規事項，依違反道路交通管理處罰條例第45條1項6款「駕車行駛騎樓或人行道」逕行舉發。