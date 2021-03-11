快訊

2895票贊成、1票棄權 陸人大通過香港選制修改決定

獨／誠創科技驚爆炒股 元大創辦人馬志玲三弟遭約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環保志工船舶被燒毀檢警逮6人 竟是漁民集資找人下手

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

澎湖縣環保志工陳盡川所擁有的的船舶「金合全66號」，去年10月凌晨遭人縱火燒毀，引起海洋環保人士關注，澎縣檢警追查陸續逮捕陳姓男子等6人，今天全案終結，澎湖縣地檢署以放火燒毀他人所有物罪嫌，提起公訴。

起訴書指出，從事海洋生態保育志工的陳盡川，因見到部分不肖漁民在澎湖海域違法濫捕，公部門雖全力掃蕩仍力有未逮，陳便從10年前起，受澎縣警局、澎縣府委託、或自發性駕船出海，協助公部門巡邏埋伏等勤務。

但陳盡川協助縣府行為，招來許姓男子等漁民不滿，許以集資方式輾轉透過郭姓、蔡姓等人，間接找上陳姓男子執行放火燒毀陳盡川的船舶「金合全66號」的計畫。

陳男去年10月16日凌晨1點左右，駕車到「金」號船舶旁，再穿著潛水衣，攜帶燃油桶、火藥、引線、破布等工具放火後離去，直到凌晨2點多時，民眾見到火勢猛烈才報警消撲滅火勢。

澎縣檢警掌握陳男身分，持續向上溯源，陸續追蹤出郭姓、蔡姓等人。澎檢指出，非法捕撈使海洋資源枯竭，陳盡川用一己之力協助維護海洋生態，實屬不易，但被告許男為了逼陳盡川退卻，集資放火後還勾串證人、湮滅證據，案發後否認犯行，毫無悔意，澎檢建請法院從重量刑。

至於郭姓、蔡姓等人雖曾一度否認，但終究坦承犯行，並繳回犯罪所得。但他們身為澎湖居民，知冬季東北季風強勁仍貪圖私利執行放火計畫，漠視公共安全及他人財產利益，澎檢建請法院給予適當刑度，以示懲戒。

澎湖縣環保志工陳盡川。圖／本報資料照
澎湖縣環保志工陳盡川。圖／本報資料照
圖為澎湖縣地檢署。圖／擷取自google map
圖為澎湖縣地檢署。圖／擷取自google map

澎湖 漁民 生態保育

延伸閱讀

挺鳳梨農 民進黨澎湖縣黨部買兩千多斤鳳梨送鄉親

澎湖縣農會總幹事陳一正 9連霸創紀錄

中職／中繼王吳俊偉放火 兄弟又搞砸到手勝利

船舶及沿海建設噪音危害生物 海大籲制定水下噪音規範

相關新聞

前空姐疑縱火 燒傷丈夫：下跪道歉時妻子潑油點火

李姓前空姐日前指控婆婆咬人，今日清晨疑在住處縱火，楊姓丈夫及自己都燒傷。楊男全身有80%二度灼傷，從9樓住處跑到1樓呼救...

蛙蛙負責人離世求償無門?議員:李子斌疑人頭公司勿撇責

蛙蛙文創日前遭爆口罩延遲出貨及退費爭議，北市法務局原訂明天召開調解會，不過協調會前夕，驚傳蛙蛙文創負責人李子斌日前過世，...

新北工人爬夾層施工墜落身亡因未繫安全帶 僱主遭起訴

建築工人楊姓男子今年爬夾層施工不慎墜落身亡，勞檢處調查發現楊男施工時並未繫安全帶及戴安全帽，新北地檢署今依過失致死罪嫌起...

影／超商剛領8萬多元就遭搶 警追查3天逮強盜二人組

新北市黃姓男子今年初在超商領完錢，才走出超商，就被胡姓及陳姓男子攔下，未表明身分卻指稱黃男是詐騙車手，要求交出隨身公事包...

前空姐疑縱火燒傷丈夫 上月為5張保單受益人控婆婆虐待

李姓前空姐日前指控婆婆咬人，今日清晨疑在住處縱火，楊姓丈夫及自己都燒傷。據了解，李女上月因先生保單受益人問題，夫妻倆曾回...

三寶女騎車直接上騎樓 撞上男童民眾氣：騎樓別騎車！

31歲陳姓女子為貪圖方便，將機車騎上騎樓，6歲曾姓男童恰好從一旁商店跑出，陳女煞車不及撞上，所幸男童無大礙，警方到場後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。