環保志工船舶被燒毀檢警逮6人 竟是漁民集資找人下手

澎湖縣環保志工陳盡川所擁有的的船舶「金合全66號」，去年10月凌晨遭人縱火燒毀，引起海洋環保人士關注，澎縣檢警追查陸續逮捕陳姓男子等6人，今天全案終結，澎湖縣地檢署以放火燒毀他人所有物罪嫌，提起公訴。

起訴書指出，從事海洋生態保育志工的陳盡川，因見到部分不肖漁民在澎湖海域違法濫捕，公部門雖全力掃蕩仍力有未逮，陳便從10年前起，受澎縣警局、澎縣府委託、或自發性駕船出海，協助公部門巡邏埋伏等勤務。

但陳盡川協助縣府行為，招來許姓男子等漁民不滿，許以集資方式輾轉透過郭姓、蔡姓等人，間接找上陳姓男子執行放火燒毀陳盡川的船舶「金合全66號」的計畫。

陳男去年10月16日凌晨1點左右，駕車到「金」號船舶旁，再穿著潛水衣，攜帶燃油桶、火藥、引線、破布等工具放火後離去，直到凌晨2點多時，民眾見到火勢猛烈才報警消撲滅火勢。

澎縣檢警掌握陳男身分，持續向上溯源，陸續追蹤出郭姓、蔡姓等人。澎檢指出，非法捕撈使海洋資源枯竭，陳盡川用一己之力協助維護海洋生態，實屬不易，但被告許男為了逼陳盡川退卻，集資放火後還勾串證人、湮滅證據，案發後否認犯行，毫無悔意，澎檢建請法院從重量刑。