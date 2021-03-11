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影／前空姐疑縱火 燒傷丈夫：下跪道歉時妻子潑油點火

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

李姓前空姐日前指控婆婆咬人，今日清晨疑在住處縱火，楊姓丈夫及自己都燒傷。楊男全身有80%二度灼傷，從9樓住處跑到1樓呼救，妻子臉部、雙手雙腳也三度50%燒燙傷，消防人員到場後將兩人送醫，楊男與李女到院時都意識清醒，但因燒燙傷面積太大，仍有生命危險。

今日上午6時6分，台中市消防局接獲民眾報案，指豐原區社皮路一棟社區大樓發生火警，火勢已自行撲滅，現場疑似有人受傷，需派遣人車前往協助。消防人員趕抵現場，楊男意識清楚在大樓住處樓下路旁呼救，李女則燒傷在屋內浴室沖水，屋內廚房、房間都有火燒痕跡，但起火處需火調人員調查釐清，兩人皆送醫。

據了解，45歲李女與其夫38歲楊男因感情問題發生爭執後，李女疑於室內點燃汽油，造成雙方嚴重燒傷。而該名女子就是日前指控被婆婆咬傷手臂的前空姐媳婦，公婆則反控媳婦拿刀子到家中吵架，自己割傷還報案，甚至揚言要燒房子。未料前空姐今日就涉嫌縱火。

楊男表示，他在房間睡覺時被妻子叫起，妻子要他下跪道歉，但他跪下後，妻子就潑汽油點火。李女則說，她當時在屋內點火，丈夫潑汽油才會燒起來。

據指出，李女從事網拍，楊男則為臨時工，也會幫忙妻子的網拍工作，兩人相差7歲，去年4月登記結婚，兩人婚後在豐原社皮路一棟社區大樓租屋；夫妻過往互為通報親密關係暴力，最近一次互相通報時間今年2月4日，兩方皆獲核暫時保護令。

鄰居表示，兩人搬來不久，但夫妻倆經常爭吵，去年底就吵了2、3次，男子還曾揚言輕生，警方更多次查訪，住在這裡宛如不定時炸彈。

台中榮總表示，楊男到院時呼吸道有灼、燙傷，因此第一時間已為其插管，以保護呼吸道，因受有70至80%的二度灼傷，會進行清創後送進燒燙傷病房，但這麼大面積的燒傷，對預後而言是一大風險。

中山醫學大學附設醫院指出，李女有45%的二至三度灼傷，多燒傷在右側包括臉、頸部、胸部、腹部，一路到髋部，已送進燒燙傷治療中心。

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台中市豐原區一棟社區大樓清晨6時許發生火警，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區一棟社區大樓清晨6時許發生火警，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區一棟社區大樓清晨6時許發生火警，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區一棟社區大樓清晨6時許發生火警，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡。圖／台中市消防局提供
楊男被燒傷送醫。圖／民眾提供
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空姐 婆婆 媳婦

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