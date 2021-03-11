高雄女大生坐分隔島拍照遭網批 校方解釋：為拍作業

高雄某大學2名女大生因要拍照繳交文創課作業，竟突然跑到車水馬龍的馬路，坐在分隔島上讓同學取景拍照，事後危險行為被網友Po在網路社群Dcard上，雖然事後當事人道歉，且解釋是為做作業，但仍有網友不領情，譴責「好欠罵」、「在拍遺照吧，拍完剛好派上用場」。

前天下午2點有網友在Dcard上Po文，並貼出數張照片，指出在等紅燈時，突然有2個女生跑到分隔島，然後竟然坐下，對面還有另一個女生拿著攝影機幫他們拍照。對面綠燈的機車衝過來時，好像還差點撞到那兩個女生，「真的不要隨便拿生命開玩笑」。

據警方調查，事件發生在前天上午11點多，當時這2名女大生是為拍照繳交學校作業，才跑到燕巢區深中路段，坐在路中央的分隔島上，由另一名同學在路旁幫忙取景拍照，當時岡山警分局深水所巡邏同仁發現，便立即上前勸導制止。

岡山分局也說，這種逗留路中央停留拍照行為，如有阻礙交通事實，可依據道路交通管理處罰條例第78條第1項4款，處以300元罰鍰。

女大生就讀的學校表示，3月9日開課後，該校文創系上午有攝影課，但一組學生在中午時間未繳回相機，即跑到馬路上取景，這種危險畫面不可模仿亦不鼓勵。