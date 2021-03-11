快訊

比地球還老！去年墜落在撒哈拉沙漠的隕石 有46億年歷史

避免「情輕法重」 行政院會通過：種大麻非販毒可只關1年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄女大生坐分隔島拍照遭網批 校方解釋：為拍作業

聯合報 / 記者王昭月徐如宜邱奕能／高雄即時報導

高雄某大學2名女大生因要拍照繳交文創課作業，竟突然跑到車水馬龍的馬路，坐在分隔島上讓同學取景拍照，事後危險行為被網友Po在網路社群Dcard上，雖然事後當事人道歉，且解釋是為做作業，但仍有網友不領情，譴責「好欠罵」、「在拍遺照吧，拍完剛好派上用場」。

前天下午2點有網友在Dcard上Po文，並貼出數張照片，指出在等紅燈時，突然有2個女生跑到分隔島，然後竟然坐下，對面還有另一個女生拿著攝影機幫他們拍照。對面綠燈的機車衝過來時，好像還差點撞到那兩個女生，「真的不要隨便拿生命開玩笑」。

據警方調查，事件發生在前天上午11點多，當時這2名女大生是為拍照繳交學校作業，才跑到燕巢區深中路段，坐在路中央的分隔島上，由另一名同學在路旁幫忙取景拍照，當時岡山警分局深水所巡邏同仁發現，便立即上前勸導制止。

岡山分局也說，這種逗留路中央停留拍照行為，如有阻礙交通事實，可依據道路交通管理處罰條例第78條第1項4款，處以300元罰鍰。

女大生就讀的學校表示，3月9日開課後，該校文創系上午有攝影課，但一組學生在中午時間未繳回相機，即跑到馬路上取景，這種危險畫面不可模仿亦不鼓勵。

針對此事，學生回覆是想取得較好的照片成果，才會跑到馬路上，但學校仍請系上通知老師，務必加強宣導學生正確觀念，包括外拍時需遵守道路申請等法規及留心自身安全。

高雄某大學2名女大生因要拍照繳交文創課作業，竟突然跑到車水馬龍的馬路，坐在分隔島上讓同學取景拍照。記者邱奕能／翻攝
高雄某大學2名女大生因要拍照繳交文創課作業，竟突然跑到車水馬龍的馬路，坐在分隔島上讓同學取景拍照。記者邱奕能／翻攝
高雄某大學2名女大生因要拍照繳交文創課作業，竟突然跑到車水馬龍的馬路，坐在分隔島上讓同學取景拍照。記者邱奕能／翻攝
高雄某大學2名女大生因要拍照繳交文創課作業，竟突然跑到車水馬龍的馬路，坐在分隔島上讓同學取景拍照。記者邱奕能／翻攝

岡山

延伸閱讀

福原愛問題因高雄像鄉下？ 陳其邁：很多日人喜歡高雄

槍擊案頻傳 國民黨：陳其邁失能讓高雄成「慶記之都」

影／蘇揆指治安事件「難免」 王育敏：高雄人拳頭硬了

女大生吃藥調經期一年未改善 就醫才發現罹子宮內膜癌

相關新聞

影／前空姐疑縱火 燒傷丈夫：下跪道歉時妻子潑油點火

李姓前空姐日前指控婆婆咬人，今日清晨疑在住處縱火，楊姓丈夫及自己都燒傷。楊男全身有80%二度灼傷，從9樓住處跑到1樓呼救...

老翁竟在松山機場跑道大搖大擺騎單車 被逮稱「不小心的」

65歲汪姓老翁前天早上騎腳踏車闖入松山機場跑道，騎了500公尺遭人發現攔截，航警局台北分局指出，汪翁違反航空法，將面臨5...

前空姐疑縱火燒傷丈夫兩人均發命危 鄰居：夫妻常爭吵

李姓前空姐日前指控婆婆咬人，今日清晨疑在住處縱火，楊姓丈夫及自己都燒傷。楊男全身有80%二度灼傷，從9樓住處跑到1樓呼救...

高雄女大生坐分隔島拍照遭網批 校方解釋：為拍作業

高雄某大學2名女大生因要拍照繳交文創課作業，竟突然跑到車水馬龍的馬路，坐在分隔島上讓同學取景拍照，事後危險行為被網友Po...

翹腳坐分隔島拍照挨批 高雄女大生出面道歉：反思檢討

高雄某大學3名女大生為繳交作業，冒險跑到車水馬龍的馬路上，坐在分隔島拍照行為被網友Po網，引來網友譴責「好欠罵」、「在拍...

前空姐涉縱火燒夫 醫：夫已插管大面積燒傷、預後風險大

台中市豐原區清晨6時許發生前空姐疑似提油縱火燒夫案，替丈夫急救的台中榮總醫師鐘國禎指出，患者到院時呼吸道有灼、燙傷，因此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。