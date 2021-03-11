前空姐疑縱火燒傷丈夫兩人均發命危 鄰居：夫妻常爭吵

李姓前空姐日前指控婆婆咬人，今日清晨疑在住處縱火，楊姓丈夫及自己都燒傷。楊男全身有80%二度灼傷，從9樓住處跑到1樓呼救，妻子臉部、雙手雙腳也三度50%燒燙傷，消防人員到場後將兩人送醫，楊男與李女到院時都意識清醒，但因燒燙傷面積太大，仍有生命危險。

今日上午6時6分，台中市消防局接獲民眾報案，指豐原區社皮路一棟社區大樓發生火警，火勢已自行撲滅，現場疑似有人受傷，需派遣人車前往協助。

消防人員趕抵現場，楊男意識清楚在大樓住處樓下路旁呼救，李女則燒傷在屋內浴室沖水，屋內廚房、房間都有火燒痕跡，但起火處需火調人員調查釐清，兩人皆送醫。

據了解，45歲李女與其夫38歲楊男因感情問題發生爭執後，李女於室內點燃汽油，雙方均受輕度灼傷，經送醫救治無生命危險。而該名女子就是日前指控被婆婆咬傷手臂的前空姐媳婦，公婆則反控媳婦拿刀子到家中吵架，自己割傷還報案，甚至揚言要燒房子。未料前空姐今日就涉嫌縱火，夫妻倆均受傷。

據指出，楊男為臨時工，李女則從事網拍，兩人相差7歲，去年4月登記結婚，兩人在豐原社皮路一棟社區大樓租屋約半年。鄰居表示，兩人搬來不久，但夫妻倆經常爭吵，去年底就吵了2、3次，男子還曾揚言輕生，警方更多次查訪，住在這裡宛如不定時炸彈。

台中榮總表示，楊男到院時呼吸道有灼、燙傷，因此第一時間已為其插管，以保護呼吸道，因受有70至80%的二度灼傷，會進行清創後送進燒燙傷病房，但這麼大面積的燒傷，對預後而言是一大風險。