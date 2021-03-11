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老翁竟在松山機場跑道大搖大擺騎單車 被逮稱「不小心的」
65歲汪姓老翁前天早上騎腳踏車闖入松山機場跑道，騎了500公尺遭人發現攔截，航警局台北分局指出，汪翁違反航空法，將面臨5000元到2萬5000元不等罰緩，將對疏於注意的站崗員警處分申誡，未來在上、下班尖峰時段多加1位警力站崗。
航警局調查，汪翁本月9日早上7點騎腳踏車從濱江街上的民航人員訓練所闖入，左轉到機場跑道，大搖大擺在跑道上騎車，騎了500公尺遭航站人員發現，火速帶離。
汪翁稱當時是想騎車，未注意到周邊告示牌，不小心闖入機場管制區。航警局指出，汪翁行為嚴重影響飛機動向。
航警局表示，目前上、下班尖峰時段有2名警力站崗，該事發生後，將多增1名警力；對於疏於注意的2名站崗警員，將處分申誡。
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