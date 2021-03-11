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4大3小從桃園夜衝武嶺看日出 火燒百萬名車警消急救援
清晨的合歡山，仍有不到5度的低溫，居住桃園市的陳姓男子與朋友共7人，趁這波鋒面夜衝武嶺欲觀看日出，可能連續上坡致引擎過熱，車子停放武嶺停車場後，竟發現車輛引擎蓋縫隙處不斷冒煙，旋即整輛車就起火陷入大火中，所幸車上4名大人、3名小孩，在車輛起火前即已下車，現場無人傷亡。
仁愛警分局表示，今晨4時45分許接獲110轉報：「武嶺停車場有火燒車案件！」除通報119消防單位，並先派翠峰派出所員警迅抵現場處理，當場在武嶺停車場，發現1輛停放在停車場內的自小客車已起火燃燒，熊熊大火烈焰沖天，所長周偉南馬上指揮警員一同封鎖現場，進行交通管制外，為避免火情殃及山林，於是勇敢地先以自備滅火器趨前滅火，惟仍無法完全撲滅，俟消防車抵達後才順利撲滅火勢。
警方調查指出，陳姓車主82年次，一行大人小孩共7人，昨晚從桃園出發到達清境地區遊玩後住宿，之後今日清晨4時40分，駕車抵達武嶺停車場陳男將車輛停置不久後，突然冒煙起火燃燒，全車燒到只剩骨架，所幸無人傷亡，經查該燒毀的車輛為車齡6年多的百萬級名車，至於火燒車的原因，警消正在調查中。
仁愛警分局呼籲用路人平時除應作好車輛保養工作外，於長程行車或山區旅遊前，務請先做好車輛狀況檢視，以維護行車安全。
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