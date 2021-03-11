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影／汽車綠燈直行疑未禮讓撞民營救護車 轉院患者二度受傷
新北市中和區昨天深夜發生汽車綠燈直行，在十字路口疑似未禮讓，撞上民營救護車，導致轉院患者二度受傷。因雙方駕駛酒測值均為零，事故確實發生原因，有待警方進一步鑑定釐清。
張姓男子（55歲）昨天晚上11時38分，駕駛汽車行經中和區中正路快車道往景平路方向直行，在中和區中正路、圓通路口，與從圓通路直行往雙和醫院方向，由陳姓男子（38歲）所駕駛的民間救護車相撞。
陳男表示，當時自北市萬華區西園醫院出發，車上載送一名病患李姓男子（51歲）前往中和區雙和醫院轉院就醫，行經圓通路因燈號為紅燈，他慢速準備穿越中正路，在路口遭張男汽車從側面撞上，導致車上轉院患者李男左手有擦挫傷，由119載送至雙和醫院救治。
因雙方駕駛酒測值均為零，事故確實發生原因，有待警方進一步鑑定釐清。
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